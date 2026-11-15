Siirt'te kaputa giren yılanın üç saatlik kurtarma operasyonu

Siirt'te kaputtan çıkarılan yılan sürücü ve aileyi korkuttu

Şırnak'tan Siirt'e seyahat eden 5 kişilik ailenin bulunduğu hafif ticari aracın kaputuna bir yılan girdi. Yolculuk sırasında kaput altında hareket olduğunu fark eden aile, önce kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca yardım talep etti. Araç plakası 73 ACA 196 olarak kaydedildi.

itfaiye ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine harekete geçen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın motor ve kaput bölümlerinde ayrıntılı inceleme yaptı. Yılanın sıkıştığı bölgeden zarar görmeden çıkarılması için ekipler, özel ekipman ve dikkatli bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan araçtan başarıyla çıkarıldı.

aile güvenli şekilde yoluna devam etti:

Yılanın güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırılmasının ardından aile rahat bir nefes aldı. İlgili ekiplerine teşekkür eden yolcular, herhangi bir zarar görmeden yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti. Olay, yetkililerin zamanında müdahalesinin ve sakin davranışın önemini bir kez daha gösterdi.

SİİRT'TE ARAÇ KAPUTUNA GİREN YILANIN ÇIKARILDIĞI ANLAR KAMERADA