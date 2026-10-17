Siirt'te karayolunu kapatan yangın: iki tır küle döndü

Siirt-Baykan karayolunda meydana gelen kazada çarpışan iki tırın alev alması sonucu her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay, yol üzerinde yoğun siyah dumanın yükselmesine ve trafik akışının durmasına neden oldu.

kaza ve yangının gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ve araç plakalarının henüz açıklanmadığı iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırlardan biri hızla yanmaya başladı; alevler kısa sürede diğer araca da sıçradı. Olay yerinde yükselen dumanlar çevreden görüldü ve patlama riski nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları ve kara yolunun güvenli şekilde yeniden açılması için müdahalesi sürüyor. Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına dair yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Siirt'te çarpışan iki tır alevlere teslim oldu