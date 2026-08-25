Siirt'te karın ağrısı ile başvuran hastada 3. evre kolon kanseri tespit edildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi sürüyor

Siirt'te karın ağrısı ve dışkılama alışkanlığında değişiklik şikâyetiyle aile hekimine başvuran 56 yaşındaki Musa Aksu, yapılan testler sonucu yürütülen tetkiklerle hastaneye sevk edildi. KETEM aracılığıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen Aksu'nun gaitada gizli kan testi pozitif çıktı ve sonraki incelemeler ciddi bulgular gösterdi.

Muayene ve ameliyat süreci:

Kolonoskopide rektumdan çekuma kadar yapılan değerlendirmede 100'ün üzerinde polip ve iki farklı bölgede tıkayıcı kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kamil Öztürk liderliğindeki ekip, malignite şüphesi nedeniyle hastayı hızlı bir şekilde ameliyata aldı. Operasyon sırasında hastaya total proktokolektomi ve uç ileostomi uygulandı.

Ameliyat sonrası patoloji incelemesinde hastalığın 3. evre kolon kanseri olduğu belirlendi. Aksu, onkoloji servisine yönlendirildi ve tedavisine başlandı; şu ana kadar iki doz kemoterapi uygulandı. Tedavi süreci devam ederken, geçici olarak açılan stomanın tedavi tamamlandıktan sonra kapatılması planlanıyor.

Hastanın ve yakınlarının ifadeleri:

Aksu, yaşadığı süreci anlatırken aile hekimine başvurduktan sonra tahlillerin yapıldığını ve doktorların yatırılması gerektiğini söylediğini belirtti. Ameliyatın ardından, "Çok şükür iyiyim" diyerek iyileşme sürecine dair umutlu olduğunu aktardı. Kardeşi Rıdvan Aksu da ameliyatın başarılı geçtiğini ve ekipteki doktorlara teşekkür ettiklerini ifade etti.

Erken tanı ve tarama önemine dikkat:

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kamil Öztürk, hastanın başvuru bulgularının karın ağrısı ve dışkılama değişikliği olduğunu, gaitada gizli kan testi pozitif bulunduğu için KETEM tarafından hastaneye yönlendirildiğini anlattı. Öztürk, kolonoskopideki çoklu polipler ve tıkayıcı kitle nedeniyle hızlı cerrahi müdahale uygulandığını ve patoloji sonucunun 3. evre kolon kanseri olarak geldiğini vurguladı.

Öztürk, özellikle 50 yaş ve üzeri kişiler ile kolorektal kanser öyküsü olanlar, uzun süreli inflamatuvar bağırsak hastalığı bulunanlar, yüksek yağlı-düşük lifli beslenenler, hareketsiz yaşam sürenler ve sigara veya alkol kullananların düzenli taramalarını yaptırması gerektiğini belirtti. Ayrıca yeni başlayan makattan kanama, dışkılama alışkanlığında değişiklik, açıklanamayan kansızlık veya kilo kaybı gibi şikâyetleri olanların yaş sınırı beklemeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini söyleyerek, "Kolon kanseri erken dönemde tespit edilmesi halinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken tanı hayat kurtarır" uyarısında bulundu.

SİİRT’TE KARIN AĞRISI VE DIŞKILAMA DEĞİŞİKLİĞİ ŞİKAYETLERİ İLE HASTANEYE BAŞVURAN HASTAYA YAPILAN KONTROL VE MUAYENEDE 3. EVRE KOLON KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU.