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siirt'te mekiye akyel davasının ilk duruşması: salon gerilimle tamamlandı

Siirt'te 2024'te boşandıktan bir gün sonra kaybolan Mekiye Akyel davasının ilk duruşmasında gerginlik çıktı; sanık yakınları salondan çıkarıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:04

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

siirt'te mekiye akyel davasının ilk duruşması: salon gerilimle tamamlandı

Siirt'te duruşma salonunda tansiyon yükseldi:

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolan Mekiye Akyel ile ilgili açılan davanın ilk duruşması, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık beyanları, tanık anlatımları ve dosyadaki deliller ayrıntılı şekilde ele alındı. Oturum sırasında taraflar arasında yaşanan sert sözlü tartışmalar üzerine mahkeme başkanının kararıyla sanık yakınları salondan çıkarıldı.

Deliller ve tanık anlatımları:

Duruşmada, olay yerinde bulunduğu belirtilen kıyafetler, baz istasyonu verileri (HTS kayıtları) ve tanık ifadeleri dosyanın merkezinde yer aldı. Tanık Saniye Bulut duruşmada, Akyel ile kadın sığınmaevinde kaldıkları döneme ilişkin anlatımlarda bulundu. Ailenin avukatları, sanık beyanları arasında çelişkiler olduğunu belirterek, bu delillerin dosya açısından önemine vurgu yaptı.

Avukatların keşif ve inceleme talepleri:

Ailenin avukatlarından Gurbet Gülbay, fıstık bahçesinde bulunan kıyafetlerin, HTS kayıtlarının ve tanık anlatımlarının yerinde ve detaylı incelenmesi için keşif talep ettiklerini bildirdi. Gülbay, sanık ifadelerindeki çelişkilerin aydınlatılması gerektiğini ve dosyadaki tüm delillerin titizlikle değerlendirilmesini istedi. Duruşma sırasında ve sonrası yaşanan gerginliklere de değinen Gülbay, müvekkili Halime Pilgir'in hakarete uğradığını ve kendisinin adliye çıkışında tehdit edildiğini öne sürdü.

Diğer avukat Sevginur Uzun ise Mekiye Akyel'in bedenine henüz ulaşılamamış olmasının, adaletin sağlanmasına engel teşkil etmemesi gerektiğini kaydetti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki mücadelenin süreceğini vurguladı.

Duruşma sonunda, ailenin talepleri arasında yer alan keşif talebinin mahkemece değerlendirileceği ve dosyanın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. Aile üyeleri, kardeşlerinin akıbetinin ortaya çıkarılması ve en azından cansız bedenine ulaşılmasını beklediklerini ifade etti ve dosya aydınlanana kadar hukuki takiplerini sürdüreceklerini bildirdiler.

SİİRT&#039;İN BAYKAN İLÇESİNDE 2024 YILINDA BOŞANDIKTAN BİR GÜN SONRA KAYBOLAN 4 ÇOCUK ANNESİ MEKİYE...

SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE 2024 YILINDA BOŞANDIKTAN BİR GÜN SONRA KAYBOLAN 4 ÇOCUK ANNESİ MEKİYE AKYEL'İN AKIBETİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ. GERGİN ANLARIN YAŞANDIĞI DURUŞMADA, SANIK YAKINLARI MAHKEME BAŞKANININ KARARIYLA SALONDAN ÇIKARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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