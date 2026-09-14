Siirt'te Sevgi Evleri yakınında otobüsle otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza bilgileri:

Siirt'te, Veysel Karani Mahallesindeki Sevgi Evleri civarında seyir halindeki bir belediye yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilde ağır hasar meydana geldi ve araç sürücüsü yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralı sürücü tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı ve yetkililer tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili birimler, çarpışmanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde ve araçlarda inceleme yapıyor.

SİİRT’TE BELEDİYE YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.