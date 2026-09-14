Dolar 48,6186 +0,13%
Euro 56,1506 -0,30%
Bist 14.258,17 -1,45%
Altın Gram 6.766,45 -1,82%
EUR/USD 1,1543 -0,50%
Brent Petrol 107,48 +2,74%
--°

Siirt'te Sevgi Evleri yakınında otobüsle otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Siirt'te Sevgi Evleri civarında belediye yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:35

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 12:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt'te Sevgi Evleri yakınında otobüsle otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza bilgileri:

Siirt'te, Veysel Karani Mahallesindeki Sevgi Evleri civarında seyir halindeki bir belediye yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilde ağır hasar meydana geldi ve araç sürücüsü yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralı sürücü tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı ve yetkililer tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili birimler, çarpışmanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde ve araçlarda inceleme yapıyor.

SİİRT’TE BELEDİYE YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL...

SİİRT’TE BELEDİYE YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Piknik dönüşünde kaza: genç hemşire yaşamını yitirdi
images

Yahodyn'de tren vuruldu; Johnson'un geçtiği hat hedef alınmış olabilir
images

Iğdır'da yol kesen operasyon: tır ve ikamet aramalarında 1 kilo 28 gram esrar ve...
images

Köşk’te yol denetiminde yakalandı: araçtan 630 bin makaron ve 87,5 kg kıyılmış t...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Makas ilk ders zilini çaldı: Düzce'de 75 bin 523 öğrenci ders başı yaptı

Piknik dönüşünde kaza: genç hemşire yaşamını yitirdi

Yozgat'ta yeni dönem başladı: 63 bin 82 öğrenci sınıflarda

Ford Trucks Hannover'de taşıma teknolojisinin vizyonunu sergiliyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi