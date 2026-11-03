Siirt’te tefecilik soruşturmasında 6 gözaltı, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi

Siirt’te yürütülen soruşturmada gözaltılar

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin çok yönlü soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonun dayanakları ve soruşturma süreci:

Soruşturma; mağdur beyanları, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgeler, MASAK raporları ile teknik takip çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başlatıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda, suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler belirlendi ve yakalanmaları için eş zamanlı operasyon kararı alındı. Ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Ele geçirilen deliller ve incelemeye alınan materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ile farklı kişilere ait kredi kartları, POS cihazları, tapu belgeleri, alacak ve borç ilişkilerine dair ajandalar, protokol ve sözleşmeler ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 159 tabanca fişeği bulundu. Şüphelilere ait dijital materyaller de teknik inceleme amacıyla muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü, delillerin incelenmesiyle birlikte haklarında adli süreç başlatılacağı ifade edildi.

SİİRT’TE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.