Dolar 49,9678 -0,02%
Euro 55,9618 +0,06%
Bist 11.075,15 +1,04%
Altın Gram 6.349,53 -0,43%
EUR/USD 1,1189 -0,01%
Brent Petrol 103,70 -1,02%
--°

Siirt’te tefecilik soruşturmasında 6 gözaltı, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi

Siirt’te eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda çek, senet, tapu, POS cihazı, kredi kartı ve dijital veri ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:16

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 16:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt’te tefecilik soruşturmasında 6 gözaltı, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi

Siirt’te yürütülen soruşturmada gözaltılar

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin çok yönlü soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonun dayanakları ve soruşturma süreci:

Soruşturma; mağdur beyanları, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgeler, MASAK raporları ile teknik takip çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başlatıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda, suçlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler belirlendi ve yakalanmaları için eş zamanlı operasyon kararı alındı. Ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Ele geçirilen deliller ve incelemeye alınan materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ile farklı kişilere ait kredi kartları, POS cihazları, tapu belgeleri, alacak ve borç ilişkilerine dair ajandalar, protokol ve sözleşmeler ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 159 tabanca fişeği bulundu. Şüphelilere ait dijital materyaller de teknik inceleme amacıyla muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü, delillerin incelenmesiyle birlikte haklarında adli süreç başlatılacağı ifade edildi.

SİİRT’TE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

SİİRT’TE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ani soğuma Ege'yi etkiliyor, Aydın'da zirai don riski
images

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götür...
images

Çan’da mantar ararken kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ve köylül...
images

Operasyon Karadeniz Ereğli'de modifikasyon iddiasıyla tamirhanelere yöneldi: 3 g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selçuk İnan: kurumsallık eksikliği altyapıdan çıkan oyuncuları gölgeliyor

Mardin'de el emeği üretimler cezaevinden fuar standına çıktı

Zeytinburnu'nda balkonu çöken bina boşaltıldı, 18 aile misafirhanelere yerleştirildi

Ani soğuma Ege'yi etkiliyor, Aydın'da zirai don riski

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı