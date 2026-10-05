Siirt'te usulsüz avcılığa sıkı takip

siirt'te av koruma çalışmaları:

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kent genelinde yaban hayatını korumaya yönelik yürüttükleri saha taramalarında kaçak avcılığa müdahale etti. DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Siirt DKMP Merkez Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimde bir şahsın avcılık belgesi olmadan ve takozsuz av tüfeği ile avlandığı tespit edildi.

tespit ve yasal işlem:

Denetimde yakalanan kişi hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet nedeniyle hem adli hem de idari işlem başlatıldı. Ekipler olayla ilgili tutanak düzenleyip gerekli işlemleri başlattı; soruşturma süreci yetkili mercilere intikal etti.

denetimler sürecek ve uyarılar:

Yetkililer, ekiplerin kent genelinde kaçak ve usulsüz avcılığa karşı denetimlerini aralıksız sürdüreceğini duyurdu. Avcılar mevzuata uymaya, gerekli izin ve belgeleri almadan avlanmamaya çağırıldı; ihlallerin hukuki yaptırımlarla sonuçlanacağı hatırlatıldı.

SİİRT’TE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AV KORUMA VE KONTROL DENETİMLERİNDE, KAÇAK AVCILIK YAPTIĞI BELİRLENEN BİR KİŞİ YAKALANDI.