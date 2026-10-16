şile ahmetli mahallesi’nde dere taştı, bazı evlerin alt katları sular altında kaldı

Şile Ahmetli Mahallesi'nde taşkın yerleşimi vurdu

İstanbul'da iki gündür aralıksız etkili olan sağanak yağışın ardından Şile Ahmetli Mahallesi'nde dere taştı. Taşan sular yerleşim alanlarına kadar ulaşırken bazı binaların alt katları ve evlerdeki eşyalar sular altında kaldı.

taşkının boyutu ve verdiği zarar:

Olayda taşkın sırasında mahalledeki bir köprünün ağır hasar aldığı, suyun dere yatağından yaklaşık 150 ila 250 metre uzağa kadar ulaştığı bildirildi. Bazı binaların alt katları tamamen suyla dolarken, evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

mahalle sakinlerinin anlattıkları:

Taşkından etkilenen mahalle sakinlerinden Ömer Gönen, yaşananları, "35 senede ilk defa böyle bir şey oldu. Bizim alt binaya su 2,5 metre çıktı, yani alt kat tamamen doldu. İstanbul’dan getirdiğim eşyalarımın hepsi suyun üstünde yüzmüş, tamamen sular altında kalmış" sözleriyle özetledi.

Gönen, binanın altının suyla oyulmasından ve binanın zarar görmesinden korktuklarını belirterek, "gece saat 02.00 gibi oradan kaçtık. Her şeyi bırakıp gitmek zorunda kaldık. Üzerimdeki pijamalarla çıktım, hiçbir şey alamadım. Mecburen canımızı zor kurtardık" dedi. Gönen ayrıca mahalledeki köprünün yıkılma noktasına geldiğini ve taşkının çevredeki bazı binaları etkilediğini aktardı.

Yetkililer tarafından bildirilenlere göre, daha yüksek kesimlerde bulunan binalarda aynı boyutta bir taşkın gözlenmedi. Olayla ilgili hasar tespit ve temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yağışın etkileri Şile'de devam ediyor: Dere taştı, evleri su bastı