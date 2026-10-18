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Şile'de taşan dere mahalleyi su altında bıraktı, sakinler kalıcı önlem istedi

Şile Kumbaba Mahallesi'nde derenin taşması sonucu yollar ile ev ve villalar su altında kaldı; mağdurlar yetkililerden kalıcı önlem talep ediyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şile'de taşan dere mahalleyi su altında bıraktı, sakinler kalıcı önlem istedi

taşkının olduğu bölge ve ilk müdahale:

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Şile Kumbaba Mahallesinde dere taştı. Taşkın, çevredeki yolları ve bazı güzergahları suyla kapladı; emniyet ekipleri güvenlik gerekçesiyle bazı yolları şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgedeki ev ve villaların suyla dolduğu, taşkının havadan görüntülendiği bildirildi.

Bölgede yaşanan su baskını evlerde ve sokaklarda ciddi hasara yol açarken, vatandaşlar zarar gören eşyalarını ve ev içini çamur ile pislik içinde bulduklarını aktardı. Mahalle halkı tekrar eden taşkınlar nedeniyle tedirgin olduğunu ve kalıcı çözüm beklentisini dile getirdi.

mağdurların anlattıkları:

Serpil Akkurt yaşadığı korkuyu anlatırken, "Böyle bir şey yaşamak çok kötü. Gece resmen ümidimizi kestik, öleceğiz diye düşündük. Burası dere değil, deniz gibiydi. Herkes çok korktu" ifadelerini kullandı. Akkurt eviyle ilgili durumu, "Her yer çamur, pislik içinde. Dere suyunu bırakın, her yer kanalizasyon" sözleriyle özetledi ve benzer olayların son yağmurlarda tekrarlandığını belirterek yetkililerden müdahale istedi. Akkurt ayrıca "57 yaşındayım, ilk defa bu kadar korktum" diyerek olayın şiddetini vurguladı.

Mertcan Kaplan ise gözyaşları içinde eşyalarının zarar gördüğünü anlattı: "Bütün emeklerimiz, eşyalarımız, her şeyimiz gitti. İnşallah toparlayacağız." Kaplan, gecenin bir kısmında evi terk etmek zorunda kaldığını söyleyerek, suyun eve kadar dolduğunu ve beline kadar su olduğunu ifade etti. Yardım için itfaiyeyi aradığını belirten Kaplan, yaşananları "bu çaresizlik çok kötü" sözleriyle özetledi.

yerel talepler ve beklentiler:

Mahalle sakinleri, taşkınların tekrarlanmasının önüne geçecek kalıcı altyapı ve koruyucu tedbirler talep ediyor. Evleri ve eşyaları zarar gören yurttaşlar, yetkililerin bölgeye gelerek durumu yerinde görmesini ve uzun vadeli çözüm planı açıklamasını istiyor. Vatandaşlar, benzer olayların geçmişte de yaşandığını belirterek artık somut adımlar beklediklerini ifade etti.

Emniyetin trafiğe kapattığı güzergahlar nedeniyle erişim kısıtları devam ederken, bölgedeki hasarın boyutu ve gerekli onarım çalışmalarıyla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Şiledeki taşkın, mahalle yaşamını ciddi biçimde etkiledi ve halkın güvenlik ile altyapı taleplerini öne çıkardı.

Şile’de dere taştı, ev ve villaları su bastı

Şile’de dere taştı, ev ve villaları su bastı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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