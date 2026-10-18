Okula güvenli yol: Bayburt'ta öğrenci servisleri kapsamlı denetimden geçti

Bayburt'ta servis denetimleri sürüyor:

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin okula güvenli ulaşımının sağlanması ana hedef olarak belirlendi. Çalışmalara trafik jandarması ekipleri de katılarak saha kontrollerinin kapsamını genişletti.

Denetim ekibi ve amaç:

Ekipler, araçların teknik uygunluğu, emniyet donanımları ve sürücülerin yetkinlik belgeleri başta olmak üzere okul servis taşımacılığına ilişkin kuralların uygulanıp uygulanmadığını inceledi. Denetimlerin temel amacı, öğrencilerin gidiş-dönüşlerindeki olası riskleri azaltmak ve mevzuata uyumu artırmaktır.

Kontrol edilen başlıklar:

İncelemede servis araçlarının koltuk düzeni, emniyet kemeri kullanımı, yangın tüpü ve ilk yardım çantası gibi zorunlu donanımların varlığı ile sürücülerin ehliyet ve sağlık belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca yol ve sürüş güvenliğini etkileyebilecek eksikliklere yönelik uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için yetkililerle iletişim kuruldu. Velilerin ve okul yönetimlerinin bilgilendirilmesi, denetim çalışmalarının kalıcı etkiler yaratması için önemsendi.

Bayburt'ta okul servislerinin düzenli aralıklarla denetlenmesine devam edileceği, böylece öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenliğin sağlanmasının sürdürüleceği bildirildi.

BAYBURT'TA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DENETLENDİ