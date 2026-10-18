Tırın yoldan çıkışı Diyarbakır-Silvan yolunda trafiği etkiledi

Kaza raporu

Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Kazada, olay yerinde yapılan müdahale sonrası 1 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaza yerinde müdahale:

Kazada yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralının nakli ile aynı zamanda olay çevresinde güvenlik önlemleri alarak müdahaleyi sürdürdü.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yolun bir bölümü kapanınca ulaşım kontrollü olarak sağlandı ve araçlar yönlendirildi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da tır yoldan çıktı: 1 yaralı