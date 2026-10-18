Muratpaşa'da Türk halk müziği ve dans için yeni yetenekler aranıyor

Seçme ve başvuru bilgileri

Muratpaşa Belediyesi, yerel kültür faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla hem Türk Halk Müziği Korosu hem de Halk Dansları Topluluğu için yeni dönem seçmeleri düzenliyor. Kurum, Anadolu müzik mirasını seslendirmek ve halk danslarını canlı tutmak isteyen adayları Değirmenönü Kültür Merkezi'nde ağırlayacak.

Türk Halk Müziği korosu seçmeleri:

Muratpaşa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yeni koristlerini belirlemek üzere seçme yapıyor. Seçmeler 21 Ekim saat 19.00'da Değirmenönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Katılım şartı olarak 25-45 yaş arasındaki adaylardan sınav için birer türkü hazırlamaları isteniyor. Koro çalışmalarına katılarak Anadolu ezgilerinin ortak repertuara taşınmasını hedefleyenler başvurularını Turunç Masa üzerinden yapabilecek.

Halk dansları seçmeleri:

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da farklı yaş gruplarından dansçılar için seçmeler düzenliyor. Seçmeler 15-16 Ekim tarihlerinde, her iki gün saat 20.00'de Değirmenönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Katılımlar aşağıdaki kategorilere göre alınacak:

9-12 yaş (minik), 13-17 yaş (yıldız), 18-46 yaş (yetişkin) ve 46-60 yaş (master).

Her iki çalışma grubu da Muratpaşa'nın kültürel dinamizmini artırmayı, genç ve yetişkinleri sanatın içinde tutmayı amaçlıyor. İlgi duyanların belirtilen tarihlerde seçmelere katılmadan önce başvurularını Turunç Masa üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU, YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI İÇİN KORİST VE DANSÇILARINI ARIYOR. (ARŞİV)