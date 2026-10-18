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Kepez temizliğinde verimlilik öne çıkıyor: atölyeden 7/24 sahaya

Kepez Belediyesi 68 mahallede 7/24 temizlik yürütüyor; günlük 500–550 ton atık toplanıyor. Ocak–Eylül 2026'da 1.213 konteyner üretildi, 14.547 onarıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez temizliğinde verimlilik öne çıkıyor: atölyeden 7/24 sahaya

konteyner üretim atölyesi:

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Konteyner Üretim Atölyesi, mevcut ekipmanların ömrünü uzatmayı ve yeni konteyner ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Ocak–Eylül 2026 döneminde 1.213 yeni konteyner üretildi, 14.547 konteynerin bakım ve onarımı yapıldı ve 828 konteyner yenileme yöntemiyle tekrar hizmete kazandırıldı. Toplamda 16.588 üretim, bakım-onarım ve yenileme işlemi gerçekleştirildi.

Atölyede onarılabilir konteynerler doğrudan yenileriyle değiştirilmek yerine alınarak tamir ediliyor; boya, gövde, kapak ve tekerlek durumları düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu yaklaşım, 18.500 konteynerin bulunduğu Kepez genelinde kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlıyor.

Konteynerlerin sık sık yıkanması ve bakımıyla kötü kokuların önlenmesi, hijyenin korunması ve haşere oluşumunun azaltılması hedefleniyor; böylece konteynerlerin kullanım ömrü uzatılırken mahallelerde daha sağlıklı bir çevre sağlanıyor.

68 mahallede 7/24 temizlik seferberliği:

Kepez Belediyesi, ilçenin 68 mahallesinde temizlik hizmetlerini üç vardiya halinde 7 gün 24 saat sürdürüyor. İlçede günlük ortalama 500–550 ton evsel atık toplanıyor; aylık atık miktarı yaklaşık 20 bin tona ulaşıyor. 2022'de aylık yaklaşık 14 bin ton olan evsel atık, 2024'te 17 bin tona yükselmiş ve 2026'da 20 bin tona yaklaşmıştır; dört yıllık dönemde yaklaşık %43 artış yaşandı.

Hizmet ağında 12 bulvar, 173 cadde ve 6.393 sokak bulunuyor. Asfalt ve temizlik çalışmalarında görev alan 188 personelin yanı sıra, 20 kişilik hazır ekip acil müdahaleler için sahada bekliyor. Çöp araçlarının giremediği noktalara ise Çöp Taksi Uygulamasıyla müdahale ediliyor.

Kepez Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikâyet ve ihbarları planlamada kullanıyor. Ocak–Eylül 2026'da toplam 7.457 şikâyet, ihbar ve saha talebi kayda alındı. Bu kayıtların 2.219'u konteyner, 2.181'i dal, moloz ve kaba evsel atıklar, 1.700'ü cadde ve sokak, 1.357'si boş alan ihbarlarından oluştu ve ekipler tüm bildirimlere müdahale etti.

Başkan Mesut Kocagöz'ün talimatıyla yürütülen çalışmalar, kamu kaynaklarının korunması, israfın önlenmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına odaklanıyor; üretim, bakım, geri kazanım ve hızlı müdahale uygulamalarıyla sahada etkinlik artırılıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ&#039;NDE KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI VE DAHA TEMİZ BİR KENT OLUŞTURULMASI HEDEFİ...

KEPEZ BELEDİYESİ'NDE KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI VE DAHA TEMİZ BİR KENT OLUŞTURULMASI HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA, İLÇENİN 68 MAHALLESİNDE TEMİZLİK HİZMETLERİ 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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