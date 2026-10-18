Diyarbakır-Silvan kara yolunda tırın yoldan çıkması ulaşımı kontrollü hale getirdi

Olayın detayları:

Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı ve kazanın meydana geldiği kesimde ulaşım etkilendi.

Müdahale ve yaralının durumu:

İhbarın ardından bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Yetkililer yaralının durumuna ilişkin açıklamayı yetkili mercilerin bildirimine bıraktı.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı kapanırken trafik, yetkililer tarafından kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri ve ilgili birimler olay yerinde inceleme başlattı; kazanın nedeniyle ilgili kapsamlı tespit çalışması yürütülüyor. Sürücünün ve aracın durumu ile ilgili resmi açıklamalar soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için sürücülerin hız ve araç hakimiyetine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor; bölgedeki yol kullanıcılarından yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR YOLDAN ÇIKTI