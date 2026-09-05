Silivri açıklarında kayıp mürettebatı bulma çalışmaları dördüncü gününde

Silivri açıklarında arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde

Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde 18 mil açılarda meydana gelen çarpışmanın ardından arama kurtarma çalışmaları dördüncü güne girdi. Kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden 90 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Alsu ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı ticari gemi çarpıştı.

kazanın seyri:

Çarpışma sonucunda Tuğberk İmamoğlu kısa sürede batarken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebat kayboldu. Olayın gerçekleştiği bölge deniz trafiğinin yoğun olduğu hat üzerinde bulunuyor ve çarpışmanın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler arama faaliyetlerine hızlı şekilde başladı.

kriz masası ve ailelerin bekleyişi:

Sahilde kurulan kriz masasında kayıp ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının 4'üncü günde de sürdüğünü belirtiyor; ailelere yönelik bilgilendirmeler kriz masasından yapılmaya devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri ve ilgili birimler, bölgede arama çalışmalarını koordineli biçimde sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler ve bulunacak olası yeni bulgular, yetkililer tarafından takip edilip ailelere iletilecek.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA ALSU VE TUĞBERK İMAMOĞLU İSİMLİ İKİ GEMİNİN KAZASININ ARDINDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 4’ÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR. SAHİLDE KURULAN KRİZ MASASINDA İSE KAYIP AİLELERİNİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR.