Silivri'de çarpışmanın ardından ALSU gemisinde uzman keşfi ve su altı taraması

Silivri'de ALSU gemisinde bilirkişi incelemesi

Silivri açıklarında iki geminin karıştığı kazanın ardından soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide bilirkişi incelemesi başlatıldı. Olay yerinde görevli ekipler, kazanın nedenine ilişkin delil toplanması ve hasar tespitine odaklandı.

Sahil Güvenlik eşliğinde uzman incelemesi:

Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği bilirkişi, gemiye çıkarak gövde ve üst yapı incelemeleri yaptı. Kaza sonrası sahile çekilen ALSU, yaklaşık 2 kilometre mesafeye getirildikten sonra teknik değerlendirmeye alındı. İnceleme, soruşturma dosyası için kayıt altına alınıyor.

Balık adamların su altı hasar tespiti:

Balık adamlar suya dalarak geminin alt kısmında oluşabilecek hasarı tespit etmek üzere çalışma yürütüyor. Su altı kontrolleri, gemi gövdesi ve pervane çevresi başta olmak üzere olası zararların ayrıntılı kaydını içeriyor. Ekipler ayrıca bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor ve soruşturma süreci ilerledikçe bilirkişi raporlarının sonucu bekleniyor.

Alsu isimli gemide bilirkişi incelemesi başladı, dalgıçlar hasar tespiti için daldı