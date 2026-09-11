Silivri'de Kozinoğlu'nun mezarının açılması bir gün ertelendi

soruşturmanın kapsamı:
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ergenekon soruşturması döneminde tutuklu bulunan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesi üzerine feth-i kabir kararı alınmıştı.
Kararın amacı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır.
işlemin iptali ve yeni takvim:
Bugün yapılması planlanan feth-i kabir işlemi iptal edildi; işlemin yarın gerçekleştirilmesinin beklendiği öğrenildi.
sonraki adımlar:
Mezarın açılmasının ardından yapılacak adli incelemeler, soruşturmanın seyrini belirleyecek. Başsavcılık tarafından yürütülen hukuki ve teknik değerlendirmeler tamamlandıkça elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.
Kaşif kozinoğlu’nun bugün yapılacak feth-i kabir işlemi iptal edildi
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