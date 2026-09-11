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Silivri'de Kozinoğlu'nun mezarının açılması bir gün ertelendi

Ergenekon davasında tutukluyken 2011'de Silivri Cezaevi'nde ölen Kaşif Kozinoğlu'nun feth-i kabir işlemi bugün iptal edildi; mezar yarın açılacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Silivri'de Kozinoğlu'nun mezarının açılması bir gün ertelendi

soruşturmanın kapsamı:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ergenekon soruşturması döneminde tutuklu bulunan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesi üzerine feth-i kabir kararı alınmıştı.

Kararın amacı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır.

işlemin iptali ve yeni takvim:

Bugün yapılması planlanan feth-i kabir işlemi iptal edildi; işlemin yarın gerçekleştirilmesinin beklendiği öğrenildi.

sonraki adımlar:

Mezarın açılmasının ardından yapılacak adli incelemeler, soruşturmanın seyrini belirleyecek. Başsavcılık tarafından yürütülen hukuki ve teknik değerlendirmeler tamamlandıkça elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaşif kozinoğlu’nun bugün yapılacak feth-i kabir işlemi iptal edildi

Kaşif kozinoğlu’nun bugün yapılacak feth-i kabir işlemi iptal edildi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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