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Simav'da kurumlar arası koordinasyonla sosyal hizmetlerde verimlilik hedefleniyor

Simav Sosyal Hizmet Merkezi ile vakıfların katıldığı toplantıda, sosyal yardım ve hizmetlerin etkinliği için kurumlar arası koordinasyon güçlendirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Simav'da kurumlar arası koordinasyonla sosyal hizmetlerde verimlilik hedefleniyor

Toplantının amacı ve kapsamı:

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen kurumlar, sosyal yardım ve hizmetlerin daha etkin sunulması hedefiyle istişarelerde bulundu. Toplantı, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı çerçevesinde düzenlenirken, Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandı.

Ele alınan öncelikli konular:

Görüşmelerde mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı; vatandaşlara sunulan sosyal yardım ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması değerlendirme başlıkları arasında yer aldı. Katılımcılar, hizmet süreçlerinde iyileştirmeye yönelik ihtiyaçları ve koordinasyon yöntemlerini paylaştı.

Beklenen etkiler ve izleme:

Toplantıda, hizmet sunumunda süreklilik ve eşgüdümün sağlanmasının önemi vurgulandı. Kurumlar arası eş güdümün kuvvetlendirilmesiyle, özellikle yönlendirme mekanizmalarının sadeleştirilmesi, başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve bilgi paylaşımının artırılması gibi adımların hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekildi.

Genel değerlendirmeler sonucunda, sosyal yardım ve hizmetlerin yerinde ve zamanında ulaşması için düzenli iletişim ve ortak çalışma modellerinin önemsendiği belirtildi. Toplantıda yapılan istişareler, hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bir temel oluşturdu; ilgili kurumlar arasında devam eden diyalog ve iş birliklerinin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

SİMAV’DA SOSYAL HİZMETLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

SİMAV’DA SOSYAL HİZMETLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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