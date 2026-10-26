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Forum İstanbul’da 29 ekim programı: bando, marş ve bayraklarla kutlama

Forum İstanbul, 29 Ekim’de bando gösterileri, Cumhuriyet marşları ve ücretsiz Türk bayraklarıyla ziyaretçilerini Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Forum İstanbul’da 29 ekim programı: bando, marş ve bayraklarla kutlama

Forum İstanbul'da 29 ekim kutlamaları

Forum İstanbul, Cumhuriyet’in ilanının 103'üncü yılı kapsamında 29 Ekim'de ziyaretçilerini bayram coşkusunu paylaşmaya çağırıyor. Alışveriş merkezinde düzenlenecek etkinliklerde bando gösterileri ve marşlar ile kutlama atmosferi oluşturulacak.

etkinlik detayları:

Program boyunca gerçekleştirilecek bando gösterileri ve duyurulacak Cumhuriyet marşları ile Forum İstanbul genelinde coşku yayılacak. Etkinliklerde ziyaretçilere dağıtılacak Türk bayrakları sayesinde katılımcılar arasında ortak bir heyecan ve görsel birliktelik sağlanması hedefleniyor.

birlik ve beraberlik vurgusu:

Her yaştan ziyaretçiye açık olarak planlanan kutlamalarla Forum İstanbul, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini ziyaretçileriyle paylaşmayı amaçlıyor. Sosyal yaşamın buluşma noktası olarak merkez, Cumhuriyet coşkusunu İstanbul'da hissettirmeyi hedefliyor.

FORUM İSTANBUL, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI BANDO GÖSTERİLERİ VE MARŞLAR İLE KUTLAYACAK....

FORUM İSTANBUL, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI BANDO GÖSTERİLERİ VE MARŞLAR İLE KUTLAYACAK. ZİYARETÇİLERE TÜRK BAYRAKLARININ DA DAĞITILACAĞI ETKİNLİKLERDE, CUMHURİYET BAYRAMI’NIN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNUN ZİYARETÇİLER İLE PAYLAŞILMASI HEDEFLENİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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