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Şanlıurfa'da 6.9 senaryolu UMKE tatbikatı gerçekçiliğiyle dikkat çekti

Bozova'da 6.9 büyüklük senaryolu 19. Bölge UMKE tatbikatında ekipler enkaz kurtarma ve ilk müdahale yaptı; yakınlar güvenlik hattını aşmaya çalıştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:26

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da 6.9 senaryolu UMKE tatbikatı gerçekçiliğiyle dikkat çekti

Bozova'da gerçekleştirilen tatbikatın kısa özeti:

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 19. Bölge UMKE tatbikatı, Bozova ilçesinde 6.9 büyüklük senaryosu üzerinden uygulandı. Senaryo gereği komuta merkezi anonsuyla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve tek katlı bir yapının enkazında kalan yaralılara müdahale edildi.

müdahale süreci ve uygulamalar:

Komuta merkezinden yapılan telsiz çağrılarıyla koordine edilen ekipler, enkazda ilk tespit ve ilk müdahale çalışmalarını gerçekleştirdi. Yaralılar sedyelerle taşınarak ambulanslara aktarıldı; müdahaleler sırasında ekiplerin arası koordinasyon ile iletişim altyapısının işleyişi test edildi. Tatbikatın amacı olarak muhtemel bir deprem ve benzeri afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve UMKE ekiplerinin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi gösterildi.

güvenlik hattı ihlali ve tepkiler:

Tatbikat esnasında enkazdan çıkarılan yaralıyı görmek isteyen yakınları olay yerine geldi. Yaralının sedyeyle taşındığını gören kişiler, 'İbo' diye bağırarak güvenlik hattını aşmaya ve yaralının yanına yaklaşmaya çalıştı; jandarma ekipleri bu girişimi güçlükle engelledi. Olay, gerçekçi tatbikat atmosferi içinde güvenlik protokollerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Tatbikat, ekiplerin uygulamalı müdahalesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Uygulama boyunca amaçlanan hususlar; müdahale sürecinin hızlandırılması, ekiplerin görev paylaşımı ve kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesiydi.

ŞANLIURFA’DA UMKE&#039;NİN 6.9&#039;LUK DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI

ŞANLIURFA’DA UMKE'NİN 6.9'LUK DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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