Nevşehir'de sürücünün müdahalesiyle söndürülen seyir halindeki araç yangını

Olayın gelişimi:

Nevşehir'de Güney Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekti ve yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmek için yanındaki yangın tüpüyle müdahale etti.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluştu.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ