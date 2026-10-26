Dolar 49,7545 +0,13%
Euro 55,6949 +0,04%
Bist 11.071,72 -0,41%
Altın Gram 6.436,96 +0,40%
EUR/USD 1,1188 -0,15%
Brent Petrol 110,70 -0,90%
--°

Nevşehir'de sürücünün müdahalesiyle söndürülen seyir halindeki araç yangını

Nevşehir'de Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil aniden alev aldı; sürücü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Nevşehir'de sürücünün müdahalesiyle söndürülen seyir halindeki araç yangını

Olayın gelişimi:

Nevşehir'de Güney Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekti ve yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmek için yanındaki yangın tüpüyle müdahale etti.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluştu.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

NEVŞEHİR’DE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şemdinli kırsalında taşların altındaki çantadan 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gra...
images

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma
images

Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza
images

Düzce'de hafta boyu süren uygulamada 49 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasta hakları günü Kayseri Devlet Hastanesi'nde iletişim odaklı kutlandı

Kamu spor oyunları Denizli etabında şampiyonlar belli oldu

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma

Türk kadın güreşçiler Astana'da madalya hedefiyle mindere çıkıyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026