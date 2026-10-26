Enerjini Yansıt projesi kadın ve çocuklarda enerji bilincini güçlendiriyor

Projenin hedefleri ve lansmanı:

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ile Habitat Derneği iş birliğiyle başlatılan 'Enerjini Yansıt' projesinin lansmanı Eskişehir'deki Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını OEDAŞ Regülasyon ve İller Direktörü Muzaffer Yalçın ile Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu yaptı; etkinlikte kurum temsilcileri, kadınlar, çocuklar ve çok sayıda davetli yer aldı.

neden bu proje önem taşıyor:

OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz projenin gerekçesini, küresel ölçekte artan enerji ihtiyacı ve kaynakların verimli kullanılmasının önemine bağladı. Odyakmaz, altyapı yatırımlarının yanı sıra bilginin erişilebilirliğinin de kritik olduğunu vurgulayarak, projenin kadınların ve çocukların enerji kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik bir bilinç yatırımı olduğunu belirtti: "Bugün kadınların ve çocukların bilgi ile becerilerine yaptığımız yatırımın, gelecekte enerjiyi kullanma biçimimizi dönüştüreceğine inanıyoruz."

eğitim içeriği ve uygulama:

Projede hedeflenen katılımcı sayısı, OEDAŞ'ın hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde 300 kadın ve ilköğretim seviyesindeki 300 öğrenci olacak şekilde planlandı. Lansmandaki ilk etkinlikte kadınlara yönelik "Verimli ve Güvenli Enerji Eğitimi" verildi; uygulamalı oturumlarda enerji tasarrufu, verimlilik ve güvenli kullanım konuları ele alındı. Eğitimlerde katılımcılara ev içi enerji kullanım planı ve iş listesi oluşturma yöntemleri de uygulamalı olarak öğretildi.

Çocuklar için tasarlanan programda ise dijital tasarım ve kodlama araçları kullanılacak uygulamalı eğitimlerle enerjinin değerinin erken yaşta kavranması hedefleniyor. Kadınlara yönelik eğitimler yerel iş birlikleriyle farklı merkezlerde, çocuklara yönelik oturumlar ise okul ortamında düzenlenecek.

sürdürülebilir etki ve beklentiler:

Bora Caldu, küçük günlük değişikliklerin toplumsal etkisini vurgulayarak bilginin paylaşıldıkça büyüdüğünü söyledi. Habitat Derneği olarak değişimin kalıcı olabilmesi için katılımcıların öğrendiklerini hayatlarına uygulayabilmesinin önemine dikkat çekildi. Proje, bireysel farkındalığın aileye ve çevreye yayılmasını sağlayarak ortak bir kazanım yaratmayı amaçlıyor; bu sürecin hayata geçmesinde OEDAŞ ve Habitat Derneği iş birliğinin rolü öne çıkıyor.

Sonuç olarak 'Enerjini Yansıt' projesi, hem pratik enerji tasarrufu yöntemlerini hem de güvenli enerji kullanımını toplumun geniş kesimlerine taşıma hedefiyle, yerel düzeyde bilgi ve davranış değişikliğini teşvik edecek bir adım niteliği taşıyor.

‘ENERJİNİ YANSIT' PROJESİNİN LANSMANI, ESKİŞEHİR'DEKİ HALLER GENÇLİK MERKEZİ'NDE YAPILDI