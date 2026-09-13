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Ardanuç'ta uçurum kenarındaki arenada yılın son boğa güreşleri coşkusu

Ardanuç'taki kayalık arenada, 250 metre yüksekte düzenlenen boğa güreşlerinde 56 boğa 7 kategoride yarıştı ve festivalde yaklaşık 1 milyon lira ödül dağıtıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ardanuç'ta uçurum kenarındaki arenada yılın son boğa güreşleri coşkusu

Uçurum kenarındaki arena festivalin merkezine oturdu

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kayalık üzerine inşa edilen ve uçuruma bakan bölümü yerden yaklaşık 250 metre yüksekte bulunan arenada gerçekleştirilen yılın son boğa güreşleri, beşinci Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapıldı. Ardanuç Belediyesi tarafından organize edilen festivalin ilk günlerinde konserler düzenlenirken, son iki günü boğa güreşlerine ayrıldı; ilçe merkezindeki kayalık yapı, etkinliğe görsel açıdan farklı bir atmosfer kattı.

Arenada mücadele: kategoriler, boğalar ve ödüller:

Artvin ve çevre illerden getirilen boğalar şampiyonluk için sahaya çıktı. Haber kaynağında yer alan bilgilere göre, Rize ve Erzurum'dan getirilen yaklaşık 56 boğa; baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste olmak üzere yedi kategoride mücadele etti. Yetiştiriciler tarafından özenle hazırlanan boğaların ağırlıkları 380 ile 950 kilogram arasında değişti.

Bozo, Satır, Ramiz, Kobra, Bulut ve Katliam gibi dikkat çekici isimlere sahip boğaların karşılaşmaları izleyenlere renkli görüntüler sundu. Baş kategorisinin şampiyonuna 150 bin lira ödül verilirken, festival kapsamında toplamda yaklaşık 1 milyon lira ödül dağıtıldığı kaydedildi.

Güvenlik, kontrol ve beslenme düzeni:

Güreşler öncesinde boğalara yürüyüş ve koşu yaptırılıyor; pekmez, kuru üzüm, arpa, yumurta ve mısır gibi besinlerle hazırlanan hayvanlar arenaya çıkmadan önce boynuz ve doping kontrolünden geçiriliyor. Kontroller sırasında sivri olduğu belirlenen boynuzlar törpüleniyor ve doping kontrolü kapsamında boğalardan idrar örneği alınıyor.

Yerel yetkililerin değerlendirmeleri

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, etkinliğin yayla kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Kadim geleneğimizin ve coğrafyamızın en güzel kültürel değerlerinden biri olan boğa güreşlerini yaşatıyoruz. Yıllar önce yaylalarda düzenlenen bu güreşler, bugün uygun alanlarda gerçekleştirilen önemli bir şenlik haline geldi. Bu etkinlik, boğaların güreşerek adeta barışmasını ve kadim geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını ifade ediyor. Festivalimizin gerçekleştirildiği arena da Ardanuç’ta çok özel bir konuma sahip. İlçe merkezinde, yerden yaklaşık 250 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde bulunan arena, doğal yapısı ve görünümüyle diğer boğa güreşi alanlarından ayrılıyor. Bu yıl yaklaşık 100 boğayı ağırladık ve 1 milyon liraya yakın ödül dağıttık. Çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu. Festivalimizin coşkulu ve kazasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ardanuç Kaymakamı Nazmi Yücel ise festivalin kültür, sanat ve boğa güreşlerini bir araya getirdiğini belirterek, festival süresince ilçe merkezinde yaklaşık 15-20 bin kişinin ağırlandığını söyledi. Yücel, ayrıca iki ay önce göreve başladığını ve boğa güreşlerini burada ilk kez izlediğini belirterek etkinliğin heyecan verici geçtiğini dile getirdi.

Tribünleri sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran vatandaşlar müsabakaları ilgiyle takip etti; yer bulamayan bazı izleyiciler çevrede kurdukları çadırlardan karşılaşmaları izledi. Organizatörler ve yetkililer, etkinliğin gelecek yıllarda da sürmesini temenni ettiklerini bildirdi.

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE KAYALIK ÜZERİNE İNŞA EDİLEN VE UÇURUMA BAKAN BÖLÜMÜ YERDEN YAKLAŞIK...

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE KAYALIK ÜZERİNE İNŞA EDİLEN VE UÇURUMA BAKAN BÖLÜMÜ YERDEN YAKLAŞIK 250 METRE YÜKSEKTE BULUNAN ARENADA GERÇEKLEŞTİRİLEN YILIN SON BOĞA GÜREŞLERİ, RENKLİ VE HEYECANLI GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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