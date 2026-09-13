Atakum'da şafak türküsü: darbenin 46. yılında cezaevi şiiri sahnede

Atakum'da 12 Eylül anma programı

Atakum Belediyesi ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi iş birliğinde düzenlenen Şafak Türküsü 40. Yıl Konseri, Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına adandı.

konser ve sahne performansı:

Sahneye şair Nevzat Çelik ile müzisyen Uğur Karataş çıktı. Çelik, darbe sonrası tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nde kaleme aldığı şiirlerden biri olan Şafak Türküsü'nü yıllar sonra aynı metinle Atakum'da okudu. Eser, bir idam mahkûmunun annesiyle helalleşmesini konu alıyor ve müzik formunda da geniş yer bulmuş bir yapıt olarak dinleyicilerle buluştu.

dönemin izleri ve izleyici tepkisi:

Programda Nevzat Çelik'in şiirleri ile Uğur Karataş'ın yorumladığı türküler aracılığıyla 12 Eylül sürecinin toplumsal yaraları ve geride bıraktığı izler ele alındı. Salonda yoğun ilgi ve duygusal anlar yaşandı; izleyiciler şiir ve müziğin birlikteliğinin yarattığı etkiden etkilendi.

Gece, sanatçıların emeklerine teşekkür edilmesi, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Program sonrasında Nevzat Çelik okurları için kitaplarını imzalayarak sohbet etti ve dayanışma ile sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapıldı.

DÜZENLENEN PROGRAM VE KATILIMCILAR