Kayseri'nin lezzet rotası gastronomi dünyasının odağında

Festival ve lezzet rotasının kapsamı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, kentin köklü mutfak kültürünü gastronomi dünyasının isimleriyle buluşturdu. Festival kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası projesinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Develi, Bünyan ve Hacılar ilçelerinde yer alan toplam 34 Lezzet Noktası ziyaret edildi. Seçki; geleneksel esnaf lokantalarından restoranlara, fırın ve pastanelerden çiftliklere, kahve, şekerleme ve turşu dükkanlarına uzanan geniş bir yelpaze sundu.

Program katılımcıları ve deneyimleyiciler:

Gastronomi programının ev sahibi İdil Açıkalın olurken; şef Ahmet Gündoğar, şef Hilal Kayış Sungur, gastronomi yazarı Faruk Şüyün ve gastronomi yazarı Reha Tartıcı programın konukları arasında yer aldı. Konuklar, Lezzet Noktalarını gezerek Kayseri’nin hamur işlerinden et yemeklerine, şarküteri ürünlerinden tatlılarına kadar uzanan zengin mutfak kültürünü yerinde deneyimledi ve ziyaretçiler için 'tatmadan dönmeyin' listeleri hazırladı.

Kayseri mutfağının özgün öğeleri ve tarihsel bağlam:

Programın vurguları arasında Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, Develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin simge tatları yer aldı. Açıkalın, Kayseri’ye ilk kez gelenlere kentin geleneksel fırın yemeklerinden başlamalarını, ayrıca mantı çeşitlerinin sabır ve emeğe dayanan üretim biçimlerini keşfetmelerini önerdi.

Yerel ürünler ve üretim geleneğinin izleri:

Kayseri mutfağının yalnızca tariflerden ibaret olmadığını vurgulayan Açıkalın, kentin binlerce yıllık üretim ve sofra kültürüne dikkat çekti. Kültepede bulunan yaklaşık 4 bin yıllık yazılı tabletler, bu coğrafyadaki tahıl üretimi, depolama, et işleme ve ticaret geleneklerinin izlerini gösteriyor. Bu birikim bugünün Kayseri mutfağında tahıl, hamur işi, et ve bağcılık ürünleri üzerinden hâlâ görülebiliyor.

Yerel ürünler, mekanlar ve ziyaret önerileri:

Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi Tesis Sorumlusu (MSM) Burhan Çakıcı da ziyaretçilere özellikle yağlama, Kayseri mantısı ve Develi cıvıklısını tatmalarını tavsiye etti. Çakıcı, Develi’nin gacer buğdayı, Yahyalı’nın kiraz ve elması ile gilaburu gibi ürünlerin şehrin yerel çeşitliliğini yansıttığını belirtti ve Kayseri güvecinde Yamula patlıcanı kullanmaya özen göstermenin önemine değindi.

Lezzet Noktası rotası, Kayseri’nin merkezinden ilçelerine kadar uzanan 34 mekân üzerinden hem fırın yemekleri ve yöresel kahvaltılıklar hem de et ve hamur işi çeşitlerini ziyaretçilerle buluşturarak kentin gastronomi zenginliğini görünür kılıyor. Pastırma, çemen, sucuk gibi ürünler, Kayseri’nin et işleme ve saklama geleneğinin sofralara yansıyan örnekleri olarak öne çıkıyor.

Festival yetkilileri ve konuk gastronomların deneyimleri, yerel üreticilerin, esnafın ve geleneksel tariflerin tanıtılmasına katkı sağlarken, Kayseri mutfağına dair tanıtım faaliyetlerinin gastronomi turizmi açısından önemine işaret ediyor. Bu rota, ziyaretçilere Kayseri’nin hem tatlarını hem de üretim kültürünü bir arada keşfetme fırsatı sunuyor.

KAYSERİ MUTFAK SANATLARI MERKEZİ TESİS SORUMLUSU (MSM) BURHAN ÇAKICI DA ŞEHRE GELEN ZİYARETÇİLERE İLK OLARAK YAĞLAMA, KAYSERİ MANTISI VE DEVELİ CIVIKLISINI TATMALARINI ÖNERDİ.