Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne çocuk dostu kan alma ve günübirlik ünitesi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde çocuk kan alma ve günübirlik ünitesi hizmete açıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde, çocuk hastaların tedavi süreçlerini daha konforlu ve güvenli geçirmeleri amacıyla Çocuk Kan Alma ve Çocuk Günübirlik Ünitesi hizmete açıldı. Yapılan düzenlemelerle tamamlanan yeni birim, küçük hastaların hastane ortamından olumsuz etkilenmesini en aza indirmeyi hedefliyor.

tasarım ve eğitim iş birliği:

Ünitenin duvarları ve ortak kullanım alanları, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin katkılarıyla renklendirildi. Sanatsal dokunuşlarla hazırlanan neşeli figürler ve sıcak renkler, çocukların ilgisini çekmek ve kaygılarını azaltmak için tercih edildi.

hizmete sunuluş ve hasta yakınlarının tepkisi:

Açılan yeni ünite, çocuk hastalar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Hastane yetkilileri, birimin devreye girmesiyle birlikte tedavi süreçlerinde konforun ve güvenliğin artmasının beklendiğini, çocuklara yönelik yaklaşımın ön planda tutulduğunu vurguladı.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİ SÜREÇLERİNİ DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA HAZIRLANAN "ÇOCUK KAN ALMA VE ÇOCUK GÜNÜBİRLİK ÜNİTESİ" HİZMETE AÇILDI.