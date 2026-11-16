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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi başhekimliğine İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Boyun atandı; kariyerinde Bafra, Ondokuz Mayıs ve Ayancık görevleri bulunuyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi başhekimliği:

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Boyun atandı. Hastanenin yeni başhekimi olarak göreve getirilen Boyun, daha önce aynı sorumluluğu Ayancık Devlet Hastanesinde yürütmüştür.

Eğitim ve erken meslek yılları:

1995 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğan Boyun, ilk ve ortaöğrenimini Bafra'da tamamladı. Lise eğitimini 2014 yılında Bafra Fen Lisesi'nde, tıp eğitimini ise 2020 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Meslek hayatına 2020 yılında Bafra Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak başladı ve burada bir yıl görev yaptı. Uzmanlık eğitimini 2021-2025 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği'nde tamamladı.

Hastane görevleri ve başhekimlik dönemi:

Mayıs 2025'te Ayancık Devlet Hastanesi'ne iç hastalıkları uzmanı olarak atanan Boyun, Eylül 2025 ile 13 Kasım 2026 tarihleri arasında aynı hastanede başhekimlik görevini yürüttü. Bu görev ve uzmanlık süreci, Boyun'u Sinop Atatürk Devlet Hastanesi başhekimliği görevine hazırlayan deneyimler arasında gösteriliyor.

Resmi atama ile birlikte Dr. Emre Boyun, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni görevine başladı.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNE İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. EMRE BOYUN...

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNE İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. EMRE BOYUN ATANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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