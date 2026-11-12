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Sinop öğretmenlerinin tiyatro uyarlamaları ortaöğretime yardımcı kitap oldu

Sinop'ta öğretmenlerin tiyatroya uyarladığı 11 destan metni, 2 Kasım 2026 tarihli kararla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yardımcı kitap kabul edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sinop öğretmenlerinin tiyatro uyarlamaları ortaöğretime yardımcı kitap oldu

Sinop öğretmenlerinin tiyatro uyarlamaları ortaöğretime yardımcı kitap oldu

Sinop'ta hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi kapsamında öğretmenler tarafından tiyatroya uyarlanan eserler, eğitim müfredatına girdi. Proje, 2025-2026 eğitim öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü ve öğrencilerin sahnelediği metinler kitaplaştırılarak ders materyaline dönüştürüldü.

Projenin kapsamı:

Hazırlanan kitap, öğretmenlerin uyarladığı 11 tiyatro metnini içeriyor ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2 Kasım 2026 tarihli kararla ortaöğretim kurumlarında yardımcı kitap olarak kabul edildi. Eserler, Türk tarihinin ve kültürünün önemli destanlarından yola çıkarak sahneye taşındı; amaç, öğrencilerin hem edebî mirasla tanışması hem de sahne deneyimi kazanması olarak belirtildi.

Kitaptaki eserler ve uyarlama yaklaşımı:

Kitapta yer alan metinler arasında Leyla ile Mecnun, Yunus Emre, Köroğlu, Battal Gazi, Sarı Saltuk, Kerem ile Aslı, Oğuz Kağan, Satuk Buğra Han, Manas, Ergenekon ve Deli Dumrul anlatılarının tiyatro uyarlamaları bulunuyor. Bu metinler ortaöğretim öğrencileri tarafından sahnelenebilecek biçimde hazırlandı.

Proje dokümanında, Köroğlu uyarlaması dışındaki metinlerin anonim hikayelerden hareketle öğretmenler tarafından özgün senaryo hâline getirildiği vurgulanıyor. Köroğlu çalışmasında ise Ahmet Kutsi Tecer’in 1941 tarihli "Koçyiğit Köroğlu" eserinin kaynak olarak önemine dikkat çekildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, öğretim materyali olarak kabul edilmesiyle birlikte ortaöğretim kurumlarında kullanıma sunulacak ve öğrencilere hem kültürel mirası tanıtacak hem de tiyatro aracılığıyla ifade yeteneklerini geliştirme fırsatı sağlayacak.

SİNOP&#039;TA VALİLİK ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN &quot;DESTANLARIMIZI SAHNELİYORUZ&quot; PROJESİ KAPSAMINDA...

SİNOP'TA VALİLİK ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN "DESTANLARIMIZI SAHNELİYORUZ" PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRETMENLER TARAFINDAN TİYATROYA UYARLANAN 11 ESERİ İÇEREN KİTAP, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YARDIMCI KİTAP OLARAK KABUL EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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