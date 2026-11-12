EBYÜ'de iki akademisyen yeni unvanlarına kavuştu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) akademik yükselmeler, rektörlük heyetinin ziyaretleriyle kutlandı. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığındaki heyet, unvan alan öğretim üyelerine başarı belgelerini takdim etti ve tebriklerini iletti.

ziyaretlerin ayrıntıları:

Ziyaretlere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Genel Sekreter Mustafa Yurteken eşlik etti. Heyet ilk olarak üniversitenin Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sonay Aydın'ı ziyaret ederek kendisine profesörlük belgesini sundu.

Ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda doçentlik unvanı alan Doç. Dr. Samed Şimşek ile bir araya gelindi. Ziyaretlerde akademik ve idari personel de hazır bulundu; meslektaşların akademik yükselme süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

akademik başarı ve süreç:

Rektör Kuyrukluyıldız, ziyaretlerde hem bireysel başarıları vurguladı hem de kurum içindeki akademik gelişimin önemine dikkat çekti. Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarındaki sürekliliğe ve genç akademisyenlerin gelişimine verilen desteğin altı çizildi.

Törenler ve tebriklerin ardından paylaşımcı bir ortamda gerçekleşen görüşmeler, akademik çalışmalarında başarılarının devamı temennileriyle son buldu. Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, AKADEMİK YÜKSELME BAŞARISI GÖSTEREN ÖĞRETİM ÜYELERİNİ ZİYARET EDEREK TEBRİK ETTİ