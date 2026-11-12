Cizre'de miniklerin bed-i besmele sevinci

Bed-i Besmele töreni:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Nuh’un Gemisi 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri için Hz. Nuh Camisinde düzenlenen Bed-i Besmele programı ile küçükler dini eğitim yoluna ilk adımlarını attı. Törene Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre İlçe Müftüsü Muhammed Özdemir, şube müdürü Reşit Katmış ile çok sayıda veli katıldı.

Programda çocukların Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sure okumaları yer aldı; dualar edildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, hem ailelerin hem de görevli hocaların katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

yetkililerin vurguları:

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar törende yaptığı konuşmada, çocuklarını erken yaşta kurslara gönderen velilere teşekkür etti ve onları tebrik etti. Baycar, çocukların bu yaşta dile, hafızaya, kalbe ve zihne sahip olmaya başladıklarını, aldıkları eğitimin yaşamlarına olumlu katkı sunduğunu ifade etti. Ayrıca 7 yaşından sonra başlayan eğitimlerde boşluğun doldurulmasının zorlaştığını, 40 yaşında olmanın bile yeni bir şeyi öğrenmeyi güçleştirebileceğini söyleyerek erken yaş eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

Cizre Müftüsü Muhammed Özdemir ise çocukları izlemeyi, neşelerine ortak olmayı ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmeyi en büyük dilekleri olarak paylaştı. Özdemir, her çocuğun hayat yolculuğunda Kur’an ve Peygamber’in yolu ile yönünü belirlemesini, aileye, millete ve devlete hayırlı evlat olarak yetişmesini temenni etti ve programın hazırlanmasında emeği geçen hocalara teşekkür etti.

eğitim hedefleri ve uygulama:

Kaymakam Baycar ayrıca, 4-6 yaş Kur’an kurslarını sadece Kur’an öğretimi veren kurumlar olarak değil, aynı zamanda ahlak ve güzel huyların kazandırıldığı yerler olarak nitelendirdi. İnsan olmanın sözle değil yaşantı, ahlak ve tavırla ortaya çıktığını belirterek kurs görevlilerinin asıl amacının çocukları güzel ahlakla yetiştirmek ve onlara doğru yolu göstermek olduğunu vurguladı.

Program, küçüklerin toplum ile erken ilişkiler kurmasına, dini bilgileri yaşamlarına tatbik etmeye başlamasına ve ailelerin çocuk eğitimine dair beklentilerini karşılamaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Tören, dualarla son bulurken, yetkililer benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

CİZRE’DE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İÇİN "BED-İ BESMELE" COŞKUSU