Livatya'da uçurumdan denize düşen otomobilden arka camdan çıkan sürücü hafif yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Livatya bölgesinde kontrolden çıkan bir otomobilin uçurumdan denize düştüğü bildirildi. Edinilen bilgilere göre sürücü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç uçurumu takiben denize yuvarlandı ve içinde mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkânlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, yapılan tetkiklerin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu araçta önemli maddi hasar oluştu, otomobil daha sonra vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili olarak Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve ifadelere göre belirleneceğini belirtti.

Otomobil uçurumdan denize düştü: 1 yaralı