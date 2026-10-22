Sinop sahilinde beklenmedik manzara: ölü yunus kıyıya vurdu

sahilde keşif:

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, Sinop'ta DSİ mevkisinde kıyıda hareketsiz duran bir yunus fark etti. Yapılan ilk gözlemde yunusun öldüğü belirlendi ve durum yetkililere bildirildi.

bulgu ve ilk inceleme:

Olay yerinde bulunanlar, yunusun kıyıda durduğunu ve yaşam belirtisi göstermediğini aktardı. Şu ana kadar yunus bulunduğu yerden alınmadı; gözlemlere göre herhangi bir müdahale yapılmamış durumda.

kaldırma ve soruşturma süreci:

Bildirimin ardından ekiplerin sevk edildiği ve yunusun sahilden kaldırılmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, ölüm nedeninin araştırılacağını ifade etti; yapılacak inceleme sonucuna göre izlenecek prosedür belirlenecek.

Olayla ilgili gelişmeler ve yapılacak resmi açıklamalar, ekiplerin sahadaki çalışmaları tamamlamasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

SİNOP'TA SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPAN VATANDAŞLAR, KIYIYA VURMUŞ ÖLÜ YUNUS BULDU.