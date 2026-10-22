Dolar 49,6229 +0,01%
Euro 55,8609 +0,10%
Bist 11.553,14 -0,21%
Altın Gram 6.540,71 -1,21%
EUR/USD 1,1233 -0,01%
Brent Petrol 112,25 +3,15%
--°

Sinop sahilinde beklenmedik manzara: ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop'ta DSİ mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşların kıyıda ölü yunus bulması üzerine ekipler sevk edildi; yunusun kaldırılması ve ölüm sebebi araştırılacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sinop sahilinde beklenmedik manzara: ölü yunus kıyıya vurdu

sahilde keşif:

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, Sinop'ta DSİ mevkisinde kıyıda hareketsiz duran bir yunus fark etti. Yapılan ilk gözlemde yunusun öldüğü belirlendi ve durum yetkililere bildirildi.

bulgu ve ilk inceleme:

Olay yerinde bulunanlar, yunusun kıyıda durduğunu ve yaşam belirtisi göstermediğini aktardı. Şu ana kadar yunus bulunduğu yerden alınmadı; gözlemlere göre herhangi bir müdahale yapılmamış durumda.

kaldırma ve soruşturma süreci:

Bildirimin ardından ekiplerin sevk edildiği ve yunusun sahilden kaldırılmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, ölüm nedeninin araştırılacağını ifade etti; yapılacak inceleme sonucuna göre izlenecek prosedür belirlenecek.

Olayla ilgili gelişmeler ve yapılacak resmi açıklamalar, ekiplerin sahadaki çalışmaları tamamlamasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

SİNOP&#039;TA SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPAN VATANDAŞLAR, KIYIYA VURMUŞ ÖLÜ YUNUS BULDU.

SİNOP'TA SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPAN VATANDAŞLAR, KIYIYA VURMUŞ ÖLÜ YUNUS BULDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne gezisiyle topluma bağlanan kadın yükümlüler
images

Erken teşhis ve minimal invaziv cerrahiyle akciğer kanserinde yaşam uzuyor
images

Minik ellerden yeşeren umut: Kocasinan'da fidan dikimi
images

Menopozla yaşam: ilk kural kabullenmek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habur'da tır şoförleri düzenli sevk talep ediyor

Ekran süresi omurga ve postürü sessizce bozuyor: çocuklarda ağrılar artıyor

İzmir'de emekli astsubay kardeşlerin tartışması ölümle sonuçlandı

Türk dünyasının sesleri cumhuriyetin 103. yılında Ankara’da birleşecek

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi