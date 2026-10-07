Sinop'ta Akliman sahiline ücretsiz ve doğayla uyumlu plaj alanı

Proje sahasında çalışmalar sürüyor:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinop'un Akliman sahilinde yürütülen Ücretsiz Halk Plajı Projesi kapsamında inşaat çalışmaları devam ediyor. Amaç, sahilin halka açık niteliğini ve doğal dokusunu koruyarak, güvenli ve fonksiyonel bir kıyı alanı oluşturmak.

projenin kapsamı:

Projede 1 güvenlik noktası, 2 büfe, 2 duş alanı, tuvaletler ve soyunma kabinleri yer alacak. Düzenlemeler, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor ve plajın konforunu artırmayı hedefliyor.

yapım yöntemi ve çevresel yaklaşım:

Sahildeki yapılar, prekast beton üzerine hafif çelik imalat sistemiyle inşa ediliyor. Bu yöntemle hem dayanıklılık sağlanması hem de mevcut doğal yapının korunması amaçlanıyor; düzenlemeler sahilin doğal dokusuna uyumlu şekilde planlandı.

inceleme ve hedeflenen sonuç:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da beraberindeki yetkililerle proje alanında incelemelerde bulundu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar tamamlandığında Akliman sahilinin halka ücretsiz açık niteliği korunarak modern bir kıyı alanına kavuşması planlanıyor.

SİNOP’TA AKLİMAN SAHİLİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN ÜCRETSİZ HALK PLAJI, DOĞAL DOKUSU KORUNARAK VATANDAŞLARIN GÜVENLİ VE KONFORLU ŞEKİLDE YARARLANABİLECEĞİ BİR KIYI ALANI OLARAK DÜZENLENİYOR.