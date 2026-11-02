Sinop'ta fetih mirası sahneye çıkıyor: tarih, sanat ve yapay zekâ bir arada

etkinlik programı:

Sinop’un Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından 1214 yılında fethedilmesinin 812. yıl dönümü, şehrin tarihî mekânlarında ve kültür alanlarında düzenlenecek geniş bir programla anılacak. Kutlamalar; panel, yapay zekâ kısa film yarışması, canlı resim performansları, fetih yürüyüşü, Mevlid-i Şerif ve konserleri kapsayacak.

yapay zekâ kısa film yarışması ve gösterimler:

Etkinlikler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği, Sinop Valiliği himayesi ve Nirengi Derneği iş birliğiyle düzenlenen Benim Fetih Destanım: Sinop 1214 başlıklı Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması, geniş katılımla dikkat çekti. Yarışmaya 73 başvuru yapılırken, 7 kısa film finale kaldı. Dereceye giren filmler, ziyaretçilere gösterilmek üzere Tarihî Sinop Cezaevi Müzesinde izleyiciyle buluşacak.

panel, canlı resim performansları ve yürüyüş:

Programda yer alacak Karadeniz’e Vurulan Selçuklu Mührü: Fetih 1214 başlıklı panelde uzman akademisyenler, Sinop’un fethini tarihî, siyasi, askerî ve kültürel açılardan değerlendirecek. Etkinlikler kapsamında 23 görsel sanatlar öğretmeni ile 63 öğrencinin katılımıyla şehrin tarihî mekânlarında toplam 11 ayrı noktada canlı resim performansları yapılacak.

Alaaddin Camii’nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif programıyla fethin kahramanları ve ecdat dualarla anılacak. Lonca Kapısı’nda gerçekleştirilecek anma programının ardından Jandarma Mehteran Komutanlığı ile Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Derneği Mehteran Takımı eşliğinde bir Fetih Yürüyüşü organize edilecek. Yürüyüşün ardından sahne alacak olan Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konseri, kutlamalara müzikal bir kapanış sağlayacak.

tarihi mirasın yaşatılması ve amaç:

Sinop’un fethinin Anadolu’daki Türk-İslam hâkimiyetinin Karadeniz’e uzanmasında önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanıyor. Fethin ardından şehir, ticaret, ilim ve kültür alanlarında öne çıkan merkezlerden biri haline geldi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, basın bilgilendirme toplantısında kutlamaların amacını; "Geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kurmak, tarih bilincimizi güçlendirmek ve köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen nesiller yetiştirmek" olarak özetledi. Etkinlikler, bu tarihî mirası yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

SİNOP VALİSİ DR. MUSTAFA ÖZARSLAN, SİNOP’UN FETHİNİN 812. YIL DÖNÜMÜ PROGRAMINI AÇIKLADI. KUTLAMALARIN TARİH BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLADIĞINI BELİRTEN ÖZARSLAN, "GEÇMİŞİMİZLE BUGÜNÜMÜZ ARASINDA KÖPRÜ KURMAK, KÖKLERİNDEN ALDIĞI GÜÇLE GELECEĞE YÜRÜYEN NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ" DEDİ.