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Başhekim Taş, birimleri yerinde inceledi

Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Mengücek Gazi Hastanesi birimlerini ziyaret ederek hasta memnuniyeti ve personel ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başhekim Taş, birimleri yerinde inceledi

Başhekim Taş, birimleri yerinde inceledi

Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimiyle birlikte hastanenin farklı birimlerini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Yapılan incelemeler kapsamında hem hasta bakım süreçleri hem de hizmet organizasyonuna dair gözlemler yapıldı.

hastalar ve yakınlarıyla görüşme:

Ziyaretlerde Taş, doğrudan hasta ve hasta yakınlarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve onların talep ile beklentilerini dinledi. Bu görüşmelerde hasta memnuniyetine ilişkin geri bildirimler alındı ve hasta deneyimini iyileştirmeye yönelik öneriler not edildi.

sağlık çalışanlarıyla değerlendirme:

Başhekim Taş, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personelin saha deneyimleri ve ihtiyaçları dinlendi; Taş, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve çalışma koşullarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretler sırasında öncelik, hasta memnuniyetinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi oldu. Hizmet sunumu sırasında karşılaşılan ihtiyaçlar ele alındı ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin adımların planlanmasına yönelik tespitler yapıldı.

Yapılan incelemeler, kurum içi iletişim ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine yönelik sürecin bir parçası olarak değerlendirildi; yönetim ve birim sorumluları ile koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

BAŞHEKİM TAŞ, HASTANE BİRİMLERİNİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

BAŞHEKİM TAŞ, HASTANE BİRİMLERİNİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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