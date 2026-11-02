Dolar 49,9354 +0,01%
Euro 56,0889 +0,66%
Bist 10.997,73 +2,21%
Altın Gram 6.349,91 +1,44%
EUR/USD 1,1223 +0,52%
Brent Petrol 106,21 -6,37%
--°

Kapadokya'da balon pilotları ulusal şampiyonluk için yarışacak

UNESCO Dünya Mirası Kapadokya, 4-7 Kasım'da Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 1. Türkiye Sıcak Hava Balon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak; 20 görev üzerinden puanlama yapılacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kapadokya'da balon pilotları ulusal şampiyonluk için yarışacak

organizasyonun genel çerçevesi:

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 1. Türkiye Sıcak Hava Balon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından destekleniyor ve yarışmalar 4, 5, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Federasyonun Sıcak Hava Balonu Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Zengin tarafından açıklanan plana göre şampiyona dört gün sürecek ve yarışmacı performansları toplamda 20 farklı görev üzerinden değerlendirilecek. Yarışma takvimi, hava şartlarına göre esnek tutulacak; sabah ve öğleden sonra olmak üzere uçuş programları planlandı.

yarışma formatı ve uçuş detayları:

Görevler, uçuş saatinden yaklaşık bir saat önce pilotlara bildirilecek; bu sürede pilotların uçuş planlamalarını yapmaları bekleniyor. Uçuşlar genellikle yaklaşık iki saat sürüyor ve her pilotun hedef koordinatlara dijital işaretleme yöntemiyle ulaşması değerlendiriliyor. Hedefe en yakın işaretlemeyi yapan pilot en yüksek puanı alırken, diğer pilotlar hedefe olan uzaklıklarına göre sıralanacak.

Rüzgârın yönü ve hızı, balon yarışlarında belirleyici olduğundan hakemlerin belirlediği hedef koordinatlarına ulaşmak pilotların tecrübesine ve anlık meteorolojik koşullara bağlı kalacak. Tüm uçuşlar, havacılık kuralları ve organizasyonun belirlediği kısıtlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

hakemlik, uluslararası statü ve katılım:

Organizasyonda görev alacak hakemler, Uluslararası Havacılık Federasyonu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu onaylı kişilerden oluşacak; uluslararası ve ulusal hakemlerin ortak çalışmasıyla sonuçlar belirlenecek. Organizasyon, kategori 2 statüsünde değerlendirilecek; bu statü, Dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi daha büyük organizasyonların bir alt kategorisi olarak tanımlanıyor ve uluslararası katılıma açık ulusal şampiyonalar için geçerli kabul ediliyor.

Macaristan, Ermenistan ve Almanya'dan üç yabancı yarışmacının katılacağı açıklandı. Federasyon yetkilileri, şampiyonanın Türkiye'de sıcak hava balonu sporunun gelişimine katkı sağlayacağını ve Kapadokya'nın bu spor için sağladığı coğrafi ve görsel avantajların organizasyona ayrı bir boyut katacağını ifade etti.

Gökyüzünde yarışacaklar

Gökyüzünde yarışacaklar

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni çocuk endokrinolojisi uzmanı Mengücek Gazi Hastanesi'nde hasta kabulüne baş...
images

Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi
images

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı
images

Van'da disiplinlerarası sağlık ihtiyacı konuşuldu: psikoonkoloji odağında bir bu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsalın öncelikleri masaya yatırılıyor: Karabük İl Genel Meclisi 2027 bütçe görüşmelerine başladı

Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı