Kapadokya'da balon pilotları ulusal şampiyonluk için yarışacak

organizasyonun genel çerçevesi:

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 1. Türkiye Sıcak Hava Balon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından destekleniyor ve yarışmalar 4, 5, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Federasyonun Sıcak Hava Balonu Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Zengin tarafından açıklanan plana göre şampiyona dört gün sürecek ve yarışmacı performansları toplamda 20 farklı görev üzerinden değerlendirilecek. Yarışma takvimi, hava şartlarına göre esnek tutulacak; sabah ve öğleden sonra olmak üzere uçuş programları planlandı.

yarışma formatı ve uçuş detayları:

Görevler, uçuş saatinden yaklaşık bir saat önce pilotlara bildirilecek; bu sürede pilotların uçuş planlamalarını yapmaları bekleniyor. Uçuşlar genellikle yaklaşık iki saat sürüyor ve her pilotun hedef koordinatlara dijital işaretleme yöntemiyle ulaşması değerlendiriliyor. Hedefe en yakın işaretlemeyi yapan pilot en yüksek puanı alırken, diğer pilotlar hedefe olan uzaklıklarına göre sıralanacak.

Rüzgârın yönü ve hızı, balon yarışlarında belirleyici olduğundan hakemlerin belirlediği hedef koordinatlarına ulaşmak pilotların tecrübesine ve anlık meteorolojik koşullara bağlı kalacak. Tüm uçuşlar, havacılık kuralları ve organizasyonun belirlediği kısıtlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

hakemlik, uluslararası statü ve katılım:

Organizasyonda görev alacak hakemler, Uluslararası Havacılık Federasyonu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu onaylı kişilerden oluşacak; uluslararası ve ulusal hakemlerin ortak çalışmasıyla sonuçlar belirlenecek. Organizasyon, kategori 2 statüsünde değerlendirilecek; bu statü, Dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi daha büyük organizasyonların bir alt kategorisi olarak tanımlanıyor ve uluslararası katılıma açık ulusal şampiyonalar için geçerli kabul ediliyor.

Macaristan, Ermenistan ve Almanya'dan üç yabancı yarışmacının katılacağı açıklandı. Federasyon yetkilileri, şampiyonanın Türkiye'de sıcak hava balonu sporunun gelişimine katkı sağlayacağını ve Kapadokya'nın bu spor için sağladığı coğrafi ve görsel avantajların organizasyona ayrı bir boyut katacağını ifade etti.

Gökyüzünde yarışacaklar