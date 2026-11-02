Başkan Çerçioğlu akrabasını son yolculuğunda uğurladı

Başkan Çerçioğlu’nun akrabası için son veda
Ünal Şahin, hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi, öğle namazına müteakip Aydın Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreni:
Cenaze töreni Aydın Bey Camii’nde yapıldı ve öğle namazını takiben gerçekleştirildi. Tören sırasında Şahin’in yakınları hazır bulundu.
Başkanın taziyeleri:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, cenazeye katılarak Şahin ailesini yalnız bırakmadı ve aile yakınlarına başsağlığı diledi.
Cenaze töreni aile tarafından gerçekleştirildi ve taziyeler törende iletildi.
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NUN ACI GÜNÜ
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