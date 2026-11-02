Dolar 49,9585 +0,06%
Euro 56,1061 +0,69%
Bist 10.925,80 +1,54%
Altın Gram 6.300,33 +0,61%
EUR/USD 1,1230 +0,57%
Brent Petrol 108,75 -4,13%
--°

Başkan Çerçioğlu akrabasını son yolculuğunda uğurladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, akrabası Ünal Şahin’in cenazesine katıldı ve aileye başsağlığı diledi; tören Aydın Bey Camii’ndeydi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Başkan Çerçioğlu akrabasını son yolculuğunda uğurladı

Başkan Çerçioğlu’nun akrabası için son veda

Ünal Şahin, hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi, öğle namazına müteakip Aydın Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni:

Cenaze töreni Aydın Bey Camii’nde yapıldı ve öğle namazını takiben gerçekleştirildi. Tören sırasında Şahin’in yakınları hazır bulundu.

Başkanın taziyeleri:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, cenazeye katılarak Şahin ailesini yalnız bırakmadı ve aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze töreni aile tarafından gerçekleştirildi ve taziyeler törende iletildi.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NUN ACI GÜNÜ

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NUN ACI GÜNÜ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi
images

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı
images

Van'da disiplinlerarası sağlık ihtiyacı konuşuldu: psikoonkoloji odağında bir bu...
images

Kayseri'de ortak akıl vurgusu: Memduh Büyükkılıç farklı kesimlerle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı

Genç kızın cansız bedeni Kandil Baraj Gölü'nde bulundu

Çerçioğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti: anneye el öpüp Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdimi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı