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Kayseri'de ortak akıl vurgusu: Memduh Büyükkılıç farklı kesimlerle buluştu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve spor camiasından temsilcilerle projeleri ve iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri'de ortak akıl vurgusu: Memduh Büyükkılıç farklı kesimlerle buluştu

Memduh Büyükkılıç farklı kesimlerle istişare etti

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi her alanda daha ileriye taşıma hedefi doğrultusunda kamu kurumları, yerel yönetimler, siyasi temsilciler, meslek odaları ve spor camiasından konukları makamında ağırladı. Yapılan görüşmeler, şehrin öncelikli ihtiyaçları ve ortak çalışma zemininin güçlendirilmesine odaklandı.

ziyaret trafiği ve katılımcılar:

Programa katılan isimler arasında MHP Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Önder ve Kocasinan ilçesinin muhtarları, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile yönetim kurulu üyeleri, Akkışla Kaymakamı Yavuz Selim Günday, Fırıncılar Odası Başkanı Emre Yayan, Felahiye Kaymakamı Esma Atasever Sağıroğlugil ve Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser yer aldı. Görüşmelerde ilçelerin öncelikli beklentileri ve sahadaki hizmet talepleri değerlendirildi.

gündem: projeler, hizmetler ve iş birliği:

Yapılan istişarelerde özellikle Akkışla ve Felahiye ilçelerine yönelik devam eden hizmetler ile hayata geçirilmesi planlanan projeler detaylandırıldı. Toplantılarda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi öne çıktı; planlama ve uygulamada ortak akıl vurgusu yapıldı.

Spor camiasının temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede ise sporun şehir yaşamındaki yeri, sportif faaliyetlerin desteklenmesi ve altyapı ihtiyaçları tartışıldı. Konuklar arasında Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği Hakem Kurulu Üyesi Hüseyin Cahit Özden, Harun Yapar ve Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişimine katkı sunan her kesimle iletişim ve istişareye verdiği önemi yeniden vurgulayarak konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Şehrin geleceğine yönelik hizmetlerin katılımcı yönetim anlayışı, ortak akıl ve güçlü iş birliği temelinde sürdürülmeye devam edeceği belirtildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAMU KURUMLARI, YEREL YÖNETİMLER...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAMU KURUMLARI, YEREL YÖNETİMLER, SİYASİ TEMSİLCİLER, MESLEK ODALARI VE SPOR CAMİASINDAN İSİMLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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