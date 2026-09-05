Avrasya'dan sporcu adaylarına mali kolaylık: ücretlere zam yok

Avrasya üniversitesi spor bilimleri fakültesi kararını açıkladı

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, ÖSYM tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarını bekleyen adaylara yöneltilen çağrıya yanıt verdi. Yıldız, üniversitenin tüm fakültelerinde uygulanan eğitim ücreti artırmama politikasını Spor Bilimleri Fakültesi'ne de taşıdıklarını belirtti.

öğrencilere sunulan destekler:

Yıldız, yapılan tercihler ve kayıt sürecinde tüm bölümlerde ücret artışı yapılmadığını vurguladı. Fakültenin bünyesindeki dört bölümün tamamında hem tam burs hem de %50 indirim seçenekleriyle öğrencilerin yanına olduklarını ifade etti. Açıklamada, bu adımın eğitimde fırsat eşitliğini ve erişilebilirliği güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

doluluk oranı ve beklentiler:

Üniversitenin daha önce aldığı zam yapmama kararının, kayıt döneminde yüksek talebi beraberinde getirdiği belirtilerek yüzde 99'luk rekor doluluk oranına ulaşıldığı duyuruldu. Yıldız, aday öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, spor alanında yetişecek antrenör, yönetici ve spor insanlarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

ÖZYES sonuçlarını bekleyen adaylar için bu karar, mali kaygıları azaltan bir adım olarak sunuluyor. Avrasya Üniversitesi, kayıt ve burs koşullarıyla ilgili detayları tercih döneminde paylaşmaya devam edeceğini bildirdi.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI ÖMER YILDIZ, SPOR BİLİMLERİ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ SEÇMEK İÇİN ÖSYM TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES) SONUÇLARINI HEYECANLA BEKLEYEN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ADAYLARINA MÜJDELİ HABERİ VERDİ.