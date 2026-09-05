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Okul müdürleri Bozkır'da yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci başkanlığında düzenlenen kurul toplantısında, 2026-2027 hazırlıkları ve planlamalar detaylı şekilde ele alındı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul müdürleri Bozkır'da yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi

Toplantı genel çerçevesi:

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni döneme ilişkin hazırlıkların koordineli biçimde sürdürülmesi vurgulandı ve okul yönetimlerinin rolü ele alındı.

Katılımcılar ve yürütücü:

Toplantıya, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Şube Müdürü Pınar Buluz ile ilçe genelindeki okul ve kurum müdürleri hazır bulundu ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantı gündeminde, okullarda yürütülecek çalışmalar, hazırlıklar ve planlamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, yeni eğitim-öğretim döneminin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla önceliklerin belirlenmesi, koordinasyonun güçlendirilmesi ve izleme mekanizmalarının işletilmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeler sırasında yönetimsel hazırlıkların yanı sıra okullar arası iletişim ve destek süreçlerinin etkinleştirilmesi, yönlendirici rehberlik hizmetlerinin planlanması ve gereken idari düzenlemelerin takip edilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Sonuç ve izlenecek yol:

Toplantı sonunda, müdürlerin sorumluluk alanlarında hazırlıkları hızlandırma, bilgi paylaşımını artırma ve belirlenen planların uygulanmasını sağlama konularında mutabakata vardığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise belirlenen öncelikler doğrultusunda yönlendirme ve desteği sürdürecek.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ KURULU...

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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