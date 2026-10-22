Sinop'ta sağlık öğrencilerine iş yaşamına hazırlık eğitimi

Sinop Üniversitesi'nde kariyer rehberliği

Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen CV Hazırlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi, katılımcılara mezuniyet sonrası işgücü piyasasına daha donanımlı adım atma imkânı sağlamak amacıyla uygulamalı oturumlarla gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimi veren İş Kulübü Lideri Gönül Elbir Gürleyen, öğrencilere etkili ve profesyonel özgeçmiş hazırlama tekniklerini anlattı. Program kapsamında mülakat simülasyonları yapıldı ve doğru iş arama kanallarının etkin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Gençlerin kazanımları ve sonraki adımlar:

Etkinliğe katılım yoğundu; öğrenciler iş hayatındaki güncel beklentiler ve kariyer planlama süreçlerine dair kritik ipuçları edindi. Düzenleyiciler, gençlerin nitelikli istihdama katılımını desteklemek amacıyla bu tür rehberlik faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KARİYER DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA "CV HAZIRLAMA VE İŞ ARAMA BECERİLERİ EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.