Erdoğanköy kent mezarlığının yolları yenilendi, ziyaretler kolaylaştı

Çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesindeki Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nın iç ve bağlantı yollarında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği çerçevesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Belediye ekipleri, nisan ayı itibarıyla başlatılan seferberlikle kent genelinde 17 ilçe hedeflenerek yol ağını güçlendirmek amacıyla saha çalışmaları yaptı. Bu dönemde yoğun tempo ile sürdürülen operasyonlarda geçen 6 ayda toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi.

Erdoğanköy'deki yenileme detayları:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda yürüttükleri çalışmada mezarlık içindeki ulaşım güzergahlarında ve bağlantı yollarında düzenlemeler yaparak 4,5 kilometrelik sathi kaplama operasyonunu tamamladı. Ekim ayında devam eden faaliyetlerle birlikte ekipler, ihtiyaç tespiti yapılan noktalarda planlı bir şekilde yenileme işlemlerini sürdürdü.

Vatandaşlara sağlanan kolaylık:

Yapılan düzenlemeler sayesinde mezarlığa ulaşım kolaylaştı ve ziyaretlerin daha konforlu gerçekleştirilmesi hedeflendi. Belediye yetkilileri, yenileme çalışmalarının özellikle yağışlı havalarda ulaşımın aksamasını engellemeye ve ziyaretçi güvenliğini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Genel planda yürütülen saha taramaları ve önceliklendirme sonucunda gerçekleştirilen müdahaleler, bölgedeki altyapı ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte planlı biçimde hayata geçirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KESTEL İLÇESİNDEKİ ERDOĞANKÖY KENT MEZARLIĞI’NIN İÇ VE BAĞLANTI YOLLARINDA YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.