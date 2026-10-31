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Sıratut mahallesinde trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman merkez Cumhuriyet Caddesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Ergün M. yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sıratut mahallesinde trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Sıratut Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı

Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, motosiklet sürücüsü Yusuf Ergün M. yaralandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kazada, sürücüsünün Yusuf Ergün M. olduğu belirtilen ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile bir otomobilin çarpıştığı aktarıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar, kaza yerindeki ilk tespitlere göre toplanıyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili araştırma başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPILMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPILMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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