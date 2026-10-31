Sıratut mahallesinde trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Sıratut Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı

Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, motosiklet sürücüsü Yusuf Ergün M. yaralandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kazada, sürücüsünün Yusuf Ergün M. olduğu belirtilen ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile bir otomobilin çarpıştığı aktarıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar, kaza yerindeki ilk tespitlere göre toplanıyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili araştırma başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPILMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.