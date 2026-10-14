Şirketlere kayyum, soruşturmada 11 gözaltı: Cafer Mahiroğlu ve bazı şüpheliler yurtdışında

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları ele alındı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ise 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin çalışma yöntemleri:

Soruşturmayı yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dosyadaki MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve diğer bilgi ve belgeleri inceledi. İşlemler İstanbul merkezli operasyonla eş zamanlı olarak yürütüldü.

Gözaltına alınanlar ve diğer şüphelilerin durumu:

Bugün sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Armağan Küçük, Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında Halk TV’nin eski yönetim kurulu başkan vekili Armağan Küçük ile eski yönetim kurulu üyesi Mediha Burumoğlu de bulunuyor.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul hakkında ise yurt dışında olmaları nedeniyle işlem yapıldığı; Fatih Yadoğlu’nun firari olduğu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un ise cezaevinde bulunduğu bildirildi.

Şirketlere kayyum atanması:

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu ve bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. İlgili işlemlerin ardından soruşturmanın yürütülmesine devam edildiği açıklandı.

Soruşturma ve operasyonlarla ilgili işlemlerin sürdüğü, adli süreç ilerledikçe yeni gelişmelerin olabileceği belirtildi.

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı: Şirketlere TMSF kayyum atandı