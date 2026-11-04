Şırnak'ta ekim ayı raporu: uyuşturucu, kaçakçılık ve 219 aranan şahıs yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 1-31 Ekim 2026 tarihlerinde kent merkezi, ilçeler ve Habur Kara Hudut Kapısı'nda yürüttüğü operasyon ve denetimlerin bilançosunu açıkladı. Bir ay boyunca asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan sınır güvenliğine kadar geniş bir alanda sürdürülen çalışmalar sonucu çok sayıda şüpheli yakalandı ve çeşitli maddeler ele geçirildi.

operasyonların bilançosu:

İl genelinde asayiş ekiplerinin kaydettiği olay sayısı 665 olarak bildirildi. Bu olaylara ilişkin müdahalelerde toplam 544 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 219 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Narkotik ekiplerinin operasyonlarında farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Elde edilen miktarlar şöyle: 545,57 gram esrar, 14,55 gram eroin, 15,15 gram metamfetamin, 15,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,15 gram skunk ve 200 adet sentetik ecza. Bu kapsamda uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 78 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

okul çevresi ve sınır kapısı denetimleri:

Çocuk ve gençlerin güvenliği amacıyla yürütülen denetimlerde okul çevreleri ve sosyal alanlara odaklanıldı. Bir ay içinde 2.484 şahıs, 1.876 araç ve 299 öğrenci servisi kontrol edildi. Ayrıca 759 okul çevresi, 49 metruk bina, 90 kafe ve kahvehane, 51 oyun salonu, 155 market ve büfe, 81 park ve bahçe ile 35 öğrenci yurdu denetlendi. Denetimler sonucunda uçucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 iş yeri ile tütün ve tekel bayisi olan 2 işletme hakkında işlem yapıldı.

Habur Kara Hudut Kapısı'nda yapılan denetim ve operasyonlarda ise asayiş, kaçakçılık, terör, narkotik ve diğer suçlara ilişkin çok yönlü çalışmalar gerçekleştirildi. Burada ekim ayında yakalanan şüpheliler arasında 45 asayiş, 74 kaçakçılık, 4 terör, 3 narkotik, 1 sahte kaşe ve 2 yasa dışı giriş teşebbüsü şüphelisi bulunuyor. Ayrıca siber suçlardan aranan 8 kişi ve kayıp şahıs olarak aranan 8 kişi tespit edildi. Habur'daki operasyon ve denetimlerde toplam 145 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadele ile çocukların her türlü tehlikeden uzak tutulması amacıyla bu tür çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ŞIRNAK’TA EMNİYET GÜÇLERİNİN EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA 219 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 78 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.