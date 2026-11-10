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Sis görüşü kısıtladı, panelvan yön levhasına çarptı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne Kırklareli Kavşağı’nda yoğun siste kontrolünü kaybeden süt dolu güğümleri taşıyan panelvan yön levhasına çarptı; 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:49

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sis görüşü kısıtladı, panelvan yön levhasına çarptı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'de yoğun sis kazaya neden oldu

Edirne Kırklareli Kavşağı’nda seyir halindeyken yoğun sise yakalanan 22 AV 065 plakalı panelvan, kavşaktaki yön levhası direğine çarptı. Araçta süt dolu güğümleri taşındığı belirtildi. Çarpmanın ardından aracın motor bölümünde alevler yükseldi ve çevrede kısa süreli panik yaşandı.

olay ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, motor bölümünde başlayan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerindeki kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi.

yaralıların durumu ve hastaneye sevk:

Kazada sürücü S.P. ile araçtaki bir yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; sisin yol güvenliğine etkisi ve kaza mekanizmasıyla ilgili inceleme sürüyor.

EDİRNE&#039;DE YOĞUN SİSİN ETKİLİ OLDUĞU KIRKLARELİ KAVŞAĞI&#039;NDA, SÜT GÜĞÜMLERİ TAŞIYAN BİR PANELVANIN...

EDİRNE'DE YOĞUN SİSİN ETKİLİ OLDUĞU KIRKLARELİ KAVŞAĞI'NDA, SÜT GÜĞÜMLERİ TAŞIYAN BİR PANELVANIN YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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