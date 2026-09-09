Dolar 48,4737 +0,04%
Euro 56,4144 +0,15%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.929,24 +0,16%
EUR/USD 1,1633 +0,03%
Brent Petrol 101,24 +3,39%
--°

Şişli etkinliğinde kaybolan dizüstü bilgisayar güvenlik kamerasında Okan Karacan görünüyor

Şişli'de etkinlikte kaybolduğu öne sürülen dizüstü bilgisayarın güvenlik kayıtlarında Okan Karacan'ın aldığı görülüyor; şüpheli serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Şişli etkinliğinde kaybolan dizüstü bilgisayar güvenlik kamerasında Okan Karacan görünüyor

Şişli etkinliğinde dizüstü bilgisayar iddiası

İstanbul Şişli'de düzenlenen bir etkinlik sırasında masada bulunan dizüstü bilgisayarın çalındığı öne sürüldü. Olayın güvenlik kamerası kayıtlarında, bilgisayarı alan kişinin ünlü tiyatrocu Okan Karacan olduğu iddiası yer aldı. Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonrası Karacan gözaltına alındı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

şikâyet, kayıt incelemesi ve şüpheli beyanı:

Olay 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde gerçekleşti. Şikâyetçi olarak kayda geçen E.Ş.A., 02 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi'ne başvurarak etkinlik alanında dizüstü bilgisayarının çalındığını bildirdi ve olayın kamera görüntülerinin bulunduğunu belirtti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyerek, bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Karacan ifadesinde bilgisayarı 'yanlışlıkla aldığını' öne sürdü ve 1 Mart tarihinde kendisini darbettiklerini, kaçırıp aracın bagajına koyduklarını, burada kafasına silah kabzasıyla 5 kez vurduklarını iddia etti.

aile beyanı ve adli süreç:

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Karacan'ın annesi İ.K.'nın ifadesine başvurdu. Anne ifadesinde oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayarla geldiğini ve söz konusu bilgisayarın kendisine hediye edildiğini söyledi. Birkaç gün sonra oğlunun odasında uyurken kapının çalındığını, gelen kişiye bilgisayarı vermesini istediğini ve kapıya gelen kişiye bilgisayarı verdiğini belirtti. Anne, oğlunun odasından hiç çıkmadığını, zorla evden çıkarılmadığını ve darp edilmediğini ifade etti.

Anne ayrıca oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, kullanmakta olduğu ilaçları bir süredir düzenli kullanmadığı için dengesiz davranışlar sergilediğini beyan etti. Karacan hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapılarak 7 Mart günü adliyeye sevk edildi; adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

güvenlik kamerası görüntülerinde neler görülüyor:

Görüntülerde Karacan'ın telefonla konuştuğu, masada bulunan dizüstü bilgisayarı inceledikten sonra koltuğunun altına alıp mekândan ayrıldığı görülüyor. Emniyet yetkilileri kayıtları delil olarak değerlendirirken, soruşturmanın detayları ve tarafların ifadeleri dosyada yer alıyor.

Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında &quot;bilgisayar çaldı&quot; iddiası: O anlar kamerada

Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars’ta kayıp ihbarı alarmı: kapsamlı arama sonucu kadın bilinci kapalı bulundu
images

Karabağlar'da banka şubesinde güvenlik alarmı: soygun iddiası soruşturuluyor
images

Bozova dönüşünde kaza: aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
images

Besni'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı, iki kişi ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karasu'da dronla tespit edilen tarlada 123 kök kenevir bulundu

Hava ve kara ekiplerinin koordineli müdahalesi sonrası meşelik yangını kontrol altına alındı

Boluspor taktik prova ile Pendikspor maçına hazırlanıyor

Kars’ta kayıp ihbarı alarmı: kapsamlı arama sonucu kadın bilinci kapalı bulundu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali