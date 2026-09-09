Şişli etkinliğinde kaybolan dizüstü bilgisayar güvenlik kamerasında Okan Karacan görünüyor

Şişli etkinliğinde dizüstü bilgisayar iddiası

İstanbul Şişli'de düzenlenen bir etkinlik sırasında masada bulunan dizüstü bilgisayarın çalındığı öne sürüldü. Olayın güvenlik kamerası kayıtlarında, bilgisayarı alan kişinin ünlü tiyatrocu Okan Karacan olduğu iddiası yer aldı. Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonrası Karacan gözaltına alındı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

şikâyet, kayıt incelemesi ve şüpheli beyanı:

Olay 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde gerçekleşti. Şikâyetçi olarak kayda geçen E.Ş.A., 02 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi'ne başvurarak etkinlik alanında dizüstü bilgisayarının çalındığını bildirdi ve olayın kamera görüntülerinin bulunduğunu belirtti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyerek, bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Karacan ifadesinde bilgisayarı 'yanlışlıkla aldığını' öne sürdü ve 1 Mart tarihinde kendisini darbettiklerini, kaçırıp aracın bagajına koyduklarını, burada kafasına silah kabzasıyla 5 kez vurduklarını iddia etti.

aile beyanı ve adli süreç:

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Karacan'ın annesi İ.K.'nın ifadesine başvurdu. Anne ifadesinde oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayarla geldiğini ve söz konusu bilgisayarın kendisine hediye edildiğini söyledi. Birkaç gün sonra oğlunun odasında uyurken kapının çalındığını, gelen kişiye bilgisayarı vermesini istediğini ve kapıya gelen kişiye bilgisayarı verdiğini belirtti. Anne, oğlunun odasından hiç çıkmadığını, zorla evden çıkarılmadığını ve darp edilmediğini ifade etti.

Anne ayrıca oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, kullanmakta olduğu ilaçları bir süredir düzenli kullanmadığı için dengesiz davranışlar sergilediğini beyan etti. Karacan hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapılarak 7 Mart günü adliyeye sevk edildi; adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

güvenlik kamerası görüntülerinde neler görülüyor:

Görüntülerde Karacan'ın telefonla konuştuğu, masada bulunan dizüstü bilgisayarı inceledikten sonra koltuğunun altına alıp mekândan ayrıldığı görülüyor. Emniyet yetkilileri kayıtları delil olarak değerlendirirken, soruşturmanın detayları ve tarafların ifadeleri dosyada yer alıyor.

Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar kamerada