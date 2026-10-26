Şişli'de çatı boşluğunda hayatını kaybeden genç kadın: iki kişi gözaltında

olayın ayrıntıları:

İstanbul Şişli, Ergenekon Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 6 katlı bir apart otelin çatı katında yaşayan Aisulu Bekmakhanova (26), yan binanın çatısına geçmeye çalışırken havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği saatlere ilişkin ilk belirlemeler polis ekiplerine bildirildi ve şüpheli ölüm olarak soruşturma başlatıldı.

soruşturma ve tanık ifadeleri:

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışmalara başladı ve hayatını kaybeden Bekmakhanova'nın ev arkadaşı D.B. (22)'nin ifadesine başvurdu. D.B., Bekmakhanova'nın olay öncesinde dışarıda bulunduğunu, daha sonra erkek arkadaşı olduğu öne sürülen M.T. (35)'nin yanına gittiğini ve bir süre sonra eve döndüğünü anlattı.

Ayrıca D.B., sabah saatlerinde Bekmakhanova'nın binanın çatısında oturduğunu gördüğünü ve ona oradan ayrılması yönünde telkinde bulunduğunu belirtti. Bu ifadeler, polis incelemelerinde değerlendiriliyor.

gözaltılar ve işlemler:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ev arkadaşı D.B. ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Polis, olay yerindeki delil toplama ve tanık araştırmalarını sürdürüyor; soruşturmanın seyrine göre ek işlemler yapılacağı belirtildi.

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