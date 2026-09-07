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Sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan üç yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

Osmaniye'de havalandırma boşluğuna düşen üç yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı; sağlıkları iyi, annelerinin yanına bırakıldılar.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan üç yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

Sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan üç yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir site içinde bulunan havalandırma boşluğuna düşen üç yavru kedi mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Boşluktan gelen miyavlama seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve kurtarma:

Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışmaya başladı. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu mahsur kalan üç yavru, düştükleri yerden güvenle çıkarıldı ve gerekli kontroller için alana çıkarıldı.

Yavru kedilerin durumu ve sonraki süreç:

İlk değerlendirmede yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından yavru kediler, annelerinin bulunduğu sitenin bahçesine bırakılarak ailelerine kavuşmaları sağlandı. Olay, komşuların hızlı ihbarı ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde olumsuz bir sonuç olmadan sonlandı.

Havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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