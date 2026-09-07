Mahalleleri dolaşan Turgut ve Lulu tiyatrosu çocukların dünyasına dokundu

Turgut&Lulu sokak tiyatrosu mahallelere indi

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Turgut&Lulu Sokak Tiyatrosu, 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında mahallelerde ücretsiz olarak sahnelendi. Beş gün süren gösteriler, farklı noktalarda oynanarak tiyatroyu çocukların ayağına taşıdı ve kültür-sanat erişimini genişletmeyi hedefledi.

oyunun temaları:

Oyunlarda kentlilik bilinci, çevre ve doğayı korumanın önemi ile büyüklere saygı gibi evrensel temalar ele alındı. Renkli sahne düzeni ve tanıdık karakterler Turgut ile Lulu, çocukların ilgisini çekti; gösteriler boyunca izleyici kitlesi dikkatle oyunu izledi ve etkinlikler çocukların gündelik yaşamına dokunacak mesajlar sundu.

belediye desteği ve final:

Sokak tiyatrosunun finali Ekrem Gürel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikler Zafer Bayramı Haftası ve Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenerek tüm yaş gruplarına açık bir kültür-sanat programı niteliği taşıdı. Organizasyonun amacı, çocukların sanat etkinliklerine kolaylıkla erişebilmesi ve toplum bilincinin oyun yoluyla pekiştirilmesiydi.

belediye başkanının mesajı:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın etkinlikle ilgili olarak, "Kentimizin sevilen yüzleri Turgut ve Lulu’yu sokak tiyatrosu etkinliğiyle çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımızın dünyasına dokunan, onların gelişimine katkı sunan etkinliklerimizi Turgutlu’muzun dört bir yanında gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sokak tiyatrosunun hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yerel yönetimin bu tür adımları, kültür-sanatın tabana yayılmasını sağlayarak çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sunuyor. Turgut&Lulu gösterileri, mahallelerde yaratılan yakın temas sayesinde hem eğlendirici hem de eğitici bir deneyim sundu.

TURGUTLU BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘TURGUT&LULU SOKAK TİYATROSU’ ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ. BEŞ GÜN BOYUNCA FARKLI NOKTALARDA SAHNELENEN OYUNLARLA TİYATRO ÇOCUKLARIN AYAĞINA TAŞINDI.